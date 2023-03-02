Украина получит две "дронобойки"

Германия поставит ВСУ два зенитных комплекса Skynex компании Rheinmetall

Германия передаст Украине два зенитных комплекса Skynex. Заявляется, что эти системы могут противостоять даже рою дронов. Военный обозреватель "Газеты.Ru" Михаил Ходаренок - о том, на что способен Skynex.

По словам генерального директора Rheinmetall AG Армина Паппергера, две системы Skynex были заказаны правительством Германии на сумму около € 200 млн, что эквивалентно $212 млн, и будут отправлены на Украину в течение года. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Компания Rheinmetall произвела два зенитных комплекса этого типа специально для Украины. Ранее сроком поставки Skynex указывалось начало 2024 года.

Skynex способен поражать практически все типы аэродинамических целей, начиная с пилотируемых самолетов и заканчивая беспилотными летательными аппаратами и крылатыми ракетами. Он классифицируется как зенитный комплекс ближнего действия.

Зенитный комплекс Skynex представляет собой модуль с 35-мм автоматической пушкой револьверного типа Oerlikon Mk3 на колесном шасси, оснащенный РЛС Х-диапазона (диапазон частот сантиметровых длин волн - от 3,75 до 2,5 см) и автоматизированной системой управления. Орудие стреляет программируемыми снарядами AHEAD, наиболее эффективными для поражения малоразмерных воздушных целей на дальности до 4,5 км.

AHEAD (Advanced Hit Efficiency and Destruction) представляет собой артиллерийский выстрел калибра 35 мм. Является первым боеприпасом программируемого (воздушного) подрыва малокалиберных артиллерийских систем.

Заявляется, что для эффективного поражения одного малого БЛА достаточно от одного до трех 35-мм программируемых снарядов, при этом стоимость одного такого снаряда составляет сейчас всего около €4 тыс.

Украина станет таким образом первым известным получателем зенитного артиллерийского комплекса Skynex, представляющего собой дальнейшее развитие семейства ЗАК Skyranger 35 (Skyshield) на основе артиллерийского модуля с 35-мм автоматической револьверной пушкой Oerlikon Revolver Gun (Millenium, GDM-008), выпускаемой сейчас в последнем варианте Oerlikon Revolver Gun Mk 3.

Фактическим разработчиком пушки и комплексов на ее основе является подразделение Rheinmetall Air Defense - бывшая широко известная швейцарская компания Oerlikon, поглощенная Rheinmetall в 2001 году. В последние несколько лет Rheinmetall снова начал использовать бренд Oerlikon для обозначения ее продуктов. Такую информацию приводит портал bmpd.

При необходимости 35-мм орудие может быть заменено на 30-мм пушку (в этом случае дальность поражения сокращается до 3 км). Помимо этого, на комплекс могут быть установлены: 35-мм двойная пушка Oerlikon GDF009 TREO, лазерная пушка Oerlikon и ракетный комплекс Denel Cheetah C-RAM.

К пушке Oerlikon Mk3 подходят снаряды разных типов.

Скорострельность зенитного комплекса Skynex достигает до 1000 выстрелов в минуту, имеется режим «одиночной» стрельбы с темпом до 200 выстрелов в минуту. Комплекс за свою способность сбивать небольшие беспилотники уже получил неофициальное название «дронобойка».

По мнению специалистов, применение программируемых боеприпасов дает комплексам Skynex неплохие шансы в борьбе даже с роем беспилотников.

В феврале прошлого года ВСУ уже получили из Германии две зенитные самоходные установки (ЗСУ) Gepard и 6 тыс. снарядов к ним, а также танковые мостоукладчики Biber, аптечки, полноприводные крупнотоннажные грузовые автомобили Zetros и зимние маскировочные сети.

При оснащении вооруженных сил Украины подобными системами в первую очередь они будут использоваться для борьбы с БЛА типа Герань 2 и крылатыми ракетами различных вариантов базирования.

Помимо всего прочего, военно-промышленная корпорация Lockheed Martin открывает еще один завод по производству высокомобильных армейских ракетных комплексов HIMARS, которые, по словам украинских военных, очень хорошо зарекомендовали себя в боевых действиях. Их производство будет увеличено с 48 до 96 единиц. Об этом сообщает агентство Reuters. Вполне возможно, что значительная часть из этих боевых машин достанется ВСУ.

Михаил Ходаренок