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Газета.ru

«Обучать их смысла нет». Почему США оставили пилотов ВСУ без истребителей F-16

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F-16
F-16.
Источник изображения: gazeta.ru

Замглавы Пентагона Каль заявил, что конфликт на Украине может продлиться от 6 месяцев до 3 лет

В Пентагоне сообщили, что США решили не поставлять Киеву истребители F-16, поэтому не начинали подготовку украинских пилотов. В палате представителей конгресса также полагают, что передача Украине новых и более старых моделей боевых самолетов стала бы «неразумным использованием ресурсов». Поэтому в США сосредоточились на поставках Киеву «действительно нужных» средств ПВО, артиллерии и бронетехники. В Пентагоне также считают, что спецоперация может продлиться два-три года.

Украина без истребителей

Заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол во время выступления на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил палаты представителей конгресса заявил, что Соединенные Штаты не начинали обучать украинских пилотов управлять истребителями F-16, так как Киев может никогда не получить самолеты.



«Нет, мы не начали обучение (украинских пилотов управлению - «Газета.Ru») F-16. Наша оценка такова, что сроки поставок F-16 и сроки обучения составляют около 18 месяцев.

И, так как мы не приняли решения предоставить (Киеву - «Газета.Ru») F-16, а наши союзники и партнеры тоже, то нет смысла начинать обучать их системе, которую они могут никогда не получить Так что сейчас, по нашему мнению, не самое подходящее время начинать обучение», - сказал Кол.

Он также напомнил слова президента США Джо Байдена о том, что передача Украине истребителей "не является главным приоритетом прямо сейчас". При этом представитель американского военного ведомства отметил, что вопрос поставок Киеву самолетов был «внимательно изучен» в Вашингтоне.

Согласно данным Кола, на передачу Украине новых F-16 ушло бы "от трех до шести лет", так как сначала их необходимо произвести. По его словам, поставки более старых моделей истребителей заняли бы от 18 до 24 месяцев.

Представитель Пентагона добавил, что Украина запрашивала у США "до 128 истребителей четвертого поколения", в том числе F-15, F-16 и F-18.

В ведомстве также считают, что в долгосрочной перспективе Киеву потребуется от 50 до 80 самолетов F-16, чтобы заменить существующий парк ВВС страны. Кроме того, в Пентагоне подсчитали, что поставки даже части новых истребителей обойдутся бюджету в $10-11 млрд, а передача Киеву более старых моделей стоила бы от $2 млрд до $3 млрд.

Старший демократ комитета по делам вооруженных сил палаты представителей конгресса США Адам Смит (от штата Вашингтон) заявил, что «в лучшем случае» США могли бы поставить Украине несколько F-16 «в течение года, может быть, восьми месяцев, если бы мы действительно поднажали».

«И это была бы удача, потому что нужно не только обучить пилотов. Нужно обучить механиков. У вас должны быть аэродромы, где можно разместить F-16, и у вас должны быть запасные части, чтобы все это работало. Поэтому мы рассмотрели это и решили, что это неразумное использование ресурсов, необходимых для победы в войне. И, кстати, истребитель четвертого поколения в этой конкретной борьбе будет бороться за выживание, сталкиваясь с тонной средств противовоздушной обороны России», - пояснил конгрессмен.

Он уверен, что нельзя «отправлять все, что люди просят, в мгновение ока, даже не задумываясь об этом», поэтому США направляют Украине «только то, что им действительно нужно» - средства ПВО, артиллерию и бронетехнику.

«Хороший пример»

Колин Кол полагает, что военная спецоперация России выявила недостатки военно-промышленной базы США, которая не смогла производить боеприпасы в нужном количестве.

«Прямо сейчас наш приоритет - это сделать так, чтобы мы увеличивали производство того, что, как мы ожидаем, будет и дальше требоваться Украине. Хороший пример - это снаряды калибра 155 мм для стандартных гаубиц НАТО, а также ракеты семейства GMLRS, которые применяются на РСЗО HIMARS", - рассказал представитель Пентагона.

Он уверен, что эти вооружения все еще будут востребованы «через год и через два, и через три, поскольку, даже если конфликт на Украине сойдет на нет», Киеву будут необходимы Вооруженные силы, которые смогут «защищать территорию» и «сдерживать Россию».

При этом Кол признал, что российским войскам удается захватывать на поле боя поставляемые Украине американские вооружения.

«Согласно нашим оценкам, если какие-либо системы были перенаправлены не туда, то россиянами, которые захватывают их на поле боя. Это всегда происходит. Но нет свидетельств того, что украинцы направляют это (оружие - «Газета.Ru») на черный рынок», - заметил представитель оборонного ведомства США.

Он заключил, что в Соединенных Штатах "не видят свидетельств" того, что поставляемые США вооружения "систематически" направляют не туда, куда планируется.

В свою очередь директор по операциям Объединенного штаба ВС США генерал-лейтенант Дуглас Симс сообщил, что американские военные скоро завершат обучение расчета украинской батареи противовоздушной обороны Patriot.

По его словам, специалисты США тренируют украинских военных в Форт-Силле штата Оклахома.

Согласно его данным, с января инструкторы ВС США подготовили уже более тысячи украинских военнослужащих, в результате чего общее количество обученных Соединенными Штатами украинских военных составило «чуть более 4 тысяч человек».

А заместитель министра обороны США Колин Каль заявил, что конфликт на Украине «может закончиться через шесть месяцев, а может через два или три года». При этом он надеется, что конгресс будет поддерживать финансирование помощи Украине с учетом даже этих оценок продолжительности военной спецоперации России.


Мария Шустрова

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Страны
Россия
США
Украина
Продукция
F-15
F-16
F-18
GMLRS
HIMARS
Patriot ЗРК
Проекты
NATO
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