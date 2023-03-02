Представлен новый отечественный электрокар Elecar Tigarbo GT-B.

Российский производитель электротранспорта «Тигарбо Эко» приступил к дорожным испытаниям нового компактного спортивного электрокара Elecar Tigarbo GT-B, сообщает «АВТОСТАТ». Старт продаж запланирован на апрель 2023 года. Электромобиль Elecar Tigarbo GT-B будет выпускаться на заводе «Тигарбо Эко», расположенном в городе Каменск-Шахтинский Ростовской области. На начальном этапе уровень локализации модели будет составлять 80%. После запуска машины в серийное производство планируется повысить его до 100%.

На электромобиле, рассчитанном на два человека, возможно передвижение по дорогам общего пользования. Габариты Tigarbo GT-B составляют 3120 х 1420 х 1850 мм. Снаряженная масса – 650 кг.

Новинка оснащена электродвигателем мощностью 20 ?Вт с водяным охлаждением. Запас хода от одной зарядки – 60 км.

Максимальная скорость спорткара будет определена по итогам дорожных испытаний. Спортивная подвеска с заниженным дорожным просветом и полусли?овые шины повышают устойчивость автомобиля при передвижении на высоких скоростях и прохождении поворотов. Помимо этого, на Tigarbo GT-B установлены облегченные ?ованые дис?и.