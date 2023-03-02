Космонавты на МКС выращивают микроорганизмы грибов

Образцы были доставлены на орбиту на корабле "Союз МС-23"

МКС, 1 марта. /ТАСС/. Российские члены экипажа проводят на борту Международной космической станции (МКС) эксперимент "Каскад" по выращиванию микроорганизмов грибной культуры - природного изолята, выделенного из корней багульника, передает спецкор ТАСС, космонавт Роскосмоса Дмитрий Петелин.

По его словам, образцы были доставлены на орбиту на корабле "Союз МС-23", они находились в специальном культиваторе, который в закрытом состоянии герметичен. "Для активации посевной материал и питательная среда были поданы внутрь культиватора, поэтому, чтобы предотвратить возможное распространение вредоносной микрофлоры на станции, культиватор при открытии был размещен в перчаточном ящике", - добавил космонавт.

Как уточнил Петелин, в настоящий момент основной задачей является отработка режима выращивания биомассы. Результаты эксперимента вернутся на борту корабля "Союз МС-22", возвращение которого в беспилотном режиме запланировано на март.

17 ноября 2021 года ТАСС и Роскосмос подписали меморандум о сотрудничестве, в соответствии с которым на МКС был открыт корпункт агентства. Первым специальным корреспондентом ТАСС стал космонавт Александр Мисуркин. Его полет продлился 12 суток. Вторым спецкором агентства стал космонавт Олег Артемьев. Сейчас в корпункте ТАСС на МКС работает Дмитрий Петелин.