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Военное обозрение

Украинские власти собрались построить новый самолёт Ан-225 за счёт компьютерных игроков

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Источник изображения: topwar.ru

В ходе боёв за Гостомель, развернувшихся в самом начале проведения спецоперации, ударами украинской артиллерии был уничтожен находившийся на аэродроме сверхтяжёлый транспортный самолёт Ан-225, построенный в СССР в рамках реализации программы «Буран» и ставший национальной гордостью незалежной.

В марте прошлого года киевский режим заявил о намерении построить новую машину этого типа, объявив сбор средств в специально созданный фонд. Заявлялось о необходимости профинансировать работы на сумму в $3 млрд. На создание нового самолёта отводилось 5 лет. Мягко говоря, это были достаточно амбициозные планы, учитывая, что после майдана украинское авиастроение стремительно деградировало и за все годы после переворота 2014 года не создало ни одного продукта.

Прошёл почти год после этих событий, учреждённый фонд растворился во времени и киевский режим решил снова заработать на больной для украинцев тематике, на этот раз за счёт компьютерных игроков. Как завил министр цифровой трансформации незалежной Михаил Федоров, Microsoft и ГП «Антонов» при поддержке возглавляемого им ведомства разработали виртуальную версию Ан-225 «Мрия». Управлять самолётом смогут пользователи игры Flight Simulator, купив специальное дополнение.

Теперь каждый из вас может управлять легендарным самолетом

- заявил Фёдоров, указав, что все средства от продажи Ан-225 в виртуальном мире пойдут на постройку настоящей машины.

Создание цифровой версии «Мрии» для геймеров станет, пожалуй, последним достижением «Антонова», который некогда являлся мощнейшим авиастроительным предприятием, а теперь участвует в мошеннических схемах властей, собравшихся заработать на игровых пожертвованиях.

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Страны
Россия
Украина
Продукция
Ан-225 "Мрия"
Компании
Антонов ГП
Проекты
ИТ
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