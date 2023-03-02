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Техкульт

Средний и крупный бизнес уже начал заменять людей чат-ботами на рабочих местах

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Искусственный интеллект

Мир вступил в новую эпоху, когда прикладные ИИ, вроде чат-бота ChatGPT, начали понемногу лишать привычной работы людей разных профессий. То, что вчера было страшилкой для копирайтеров, программистов и секретарей, очень быстро стало реальностью. Согласно опросу портала ResumeBuilder, из 1000 руководителей среднего и крупного бизнеса 49 % уже применяют чат-ботов для решения рабочих задач, а 48 % по этой же причине начали увольнять живых сотрудников с прежних рабочих мест.

Важное замечание: опрос проводился именно с привязкой к системе ChatGPT, как наиболее популярной на сегодня. И у чат-бота уже много работы — 66 % компаний используют ChatGPT для написания программного кода, 58 % для создания текстового контента, 57 % в сервисах поддержки клиентов и 52 % – для создания отчетности и проведения совещаний. Самое неприятное для людей в том, что 55 % руководителей полностью довольны результатами работы чат-бота, а 63 % менеджеров уже заложили в своих бизнес-планах замену работников на ChatGPT. Ситуация складывается парадоксальная, ведь ChatGPT по признанию главы создавшей его компании OpenAI Сэма Альтмана «ужасный инструмент», на который «категорически нельзя полагаться». И примеров тому масса, поскольку когда дело доходит до нестандартных задач, ChatGPT превращается в генератор грубых ошибок. Он по-прежнему не обладает никакими познаниями и профессиональными навыками, потому что его архитектура разрабатывалась совсем для других целей. Главный недостаток ChatGPT в том, что он не понимает, когда в чем-то ошибается при выполнении работы. Его цель – создание максимально правдоподобного текста по заданному запросу, но оказалось, что бизнесу нужно примерно то же самое. На первом месте увеличение прибыли путем сокращения издержек, пусть и ценой роста доли брака на выходе. ИИ этой цели вполне соответствует.

Александр Мартыненко

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