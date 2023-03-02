BAE Systems представила необычный дрон вертикального взлета Strix

BAE Strix

Австралийское подразделение британской оборонной компании BAE Systems совместно с компанией Innovaero (Бруней) представили на авиасалоне в Авалоне (Австралия) свою последнюю разработку — гибридный военный беспилотник с вертикальным взлетом Strix.

Беспилотник складывается до размеров 2,6 х 4,5 м, что позволяет перевозить его в транспортном контейнере. В боевом положении он способен нести до 160 кг полезной нагрузки и преодолевать расстояние свыше 800 км. На авиасалоне Strix представлен, как многоцелевой БПЛА, выполняющий функции ударного беспилотника, оснащенного ракетами класса «воздух-земля», воздушного разведчика, а также в качестве ведомого в группе с боевыми вертолетами.

BAE Strix

Планер беспилотника имеет ряд особенностей. Его передние крылья сделаны с наклоном вниз, а задние — вверх, что соответствует конфигурации типа X-wing. На концах крыльев установлены несущие винты большого диаметра. Передние шасси несколько длиннее задних, из-за чего Strix передвигается по земле с приподнятым носом. Для взлета и посадки беспилотнику не требуется взлетная полоса. После запуска двигателей он становится на «дыбы» и взлетает вертикально, а после приземляется, также опираясь на задние колеса. Кроме боевой нагрузки Strix может перевозить и другие полезные грузы. Он способен работать как в автономном режиме, так и в режиме дистанционного управления с БТР М113, реактивного беспилотника MQ-28, с наземной станции или с борта вертолета для усиления защиты его экипажа в боевой обстановке.

Александр Агеев