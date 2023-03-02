Войти
Техкульт

В мае покажут прототип российского легкового электрокара «Атом»

306
0
0

Электрокар «Атом», неофициальный рендер

По словам гендиректора КамАЗа Сергея Когогина, уже весной, в мае, будет изготовлен и показан общественности прототип легкового электрокара «Атом» — производитель возлагает на него большие надежды и планирует выручать за счет реализации легковых авто порядка 350 миллиардов рублей.

Напомним, электромобиль с названием «Атом» разрабатывается одноименным стартапом, запущенным Сергеем Когогиным и предпринимателем Рубеном Варданяном (ООО «Атом»). Максимальная скорость «Атома» должна составить 150 км/ч, а на одном заряде аккумуляторов электрокар будет способен преодолеть 450-500 км. Шасси электрокара проектируется под электродвигатели, выдающие от 70 до 130 кВт, что соответствует мощности от 95 до 177 л.с.

Электрокар «Атом», неофициальный рендер

Грядущая новинка будет относиться к классу В — его длина и колесная база составят 3750 и 2515 мм соответственно. Кроме того, ранее сообщалось, что «Атом» получит четыре различных версии — это двухдверный городской вариант «Duo», семейная модификация «Family», а также модификации для сервисов доставки и служб такси. Ожидается, что в продаже «Атом» появится уже в 2025 году, а к 2030-му на КамАЗе запланирован выход на уровень ежегодного выпуска свыше 450 000 данных электрокаров.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 02.03 08:17
  • 45672
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 02.03 06:57
  • 5
«Российское командование совершило грубые ошибки»: польский генерал оценил ход и перспективы спецоперации ВС РФ
  • 01.03 22:57
  • 6
Путин: производство вооружений наращивается, войска будут быстро насыщаться техникой
  • 01.03 22:07
  • 12
Вертолет Ка-226Т на выставке в Абу-Даби назвали самым неожиданным экспонатом
  • 01.03 21:12
  • 25
Сухопутный линкор.
  • 01.03 17:33
  • 1
Легкая подводная лодка S800 на NAVDEX 2023
  • 01.03 17:18
  • 1
Rheinmetall начал поставки Украине автоматизированных систем разведки
  • 01.03 17:16
  • 9
Этот российский "бронированный воин" не оставит Америке шансов
  • 01.03 16:37
  • 4
Медведев: Россия не только расширила выпуск своего оружия, но и неплохо изучила вражеское
  • 01.03 15:26
  • 250
СМИ: российский "Терминатор" может стать новым этапом эволюции бронемашин
  • 01.03 11:35
  • 4
Российские разведывательно-ударные мультикоптеры предложат на экспорт
  • 01.03 08:42
  • 2
Бернар-Анри Леви: мы защищаемся от русского народа
  • 01.03 08:33
  • 69
Военный эксперт опубликовал пост о провале "Панциря" в Сирии и удалил его
  • 01.03 02:44
  • 2
Американцы о российских подлодках: всего лишь "выставочный экспонат"
  • 01.03 01:35
  • 2
Минобороны согласовало график подготовки тяжёлого атомного ракетного крейсера «Адмирал Нахимов» к испытаниям