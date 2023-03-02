В мае покажут прототип российского легкового электрокара «Атом»

Электрокар «Атом», неофициальный рендер

По словам гендиректора КамАЗа Сергея Когогина, уже весной, в мае, будет изготовлен и показан общественности прототип легкового электрокара «Атом» — производитель возлагает на него большие надежды и планирует выручать за счет реализации легковых авто порядка 350 миллиардов рублей.

Напомним, электромобиль с названием «Атом» разрабатывается одноименным стартапом, запущенным Сергеем Когогиным и предпринимателем Рубеном Варданяном (ООО «Атом»). Максимальная скорость «Атома» должна составить 150 км/ч, а на одном заряде аккумуляторов электрокар будет способен преодолеть 450-500 км. Шасси электрокара проектируется под электродвигатели, выдающие от 70 до 130 кВт, что соответствует мощности от 95 до 177 л.с.

Электрокар «Атом», неофициальный рендер

Грядущая новинка будет относиться к классу В — его длина и колесная база составят 3750 и 2515 мм соответственно. Кроме того, ранее сообщалось, что «Атом» получит четыре различных версии — это двухдверный городской вариант «Duo», семейная модификация «Family», а также модификации для сервисов доставки и служб такси. Ожидается, что в продаже «Атом» появится уже в 2025 году, а к 2030-му на КамАЗе запланирован выход на уровень ежегодного выпуска свыше 450 000 данных электрокаров.