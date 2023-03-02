США руками корейцев развязали против Китая чиповую войну

В современных условиях кто выпускает самые продвинутые микрочипы, тот владеет миром. Чтобы не дать Пекину догнать себя, Вашингтон предупредил, что запретит выпускать этот товар на территории КНР. А ведь именно в Поднебесной интернет-гиганты наладили выпуск чипов. Забавно, что сами по себе гиганты принадлежат третьей стране – Корее. Но корейский суверенитет Америку, похоже, не волнует.

Как заявил замминистра торговли США Алан Эстевес, Вашингтон, скорее всего, ограничит количество современных полупроводников, выпускаемых южнокорейскими фирмами на территории Китая. Об этом сообщило радио KBS WORLD. Примечательно, что столь неприятное для корейской аудитории заявление Эстевес сделал на совместном форуме двух стран, организованном в Вашингтоне Корейским же фондом международных обменов и Центром стратегических и международных исследований (CSIS).

Эстевес уже не первый раз призывает не допустить, чтобы в руках у Пекина оказались передовые, "чувствительные" технологии военного назначения. Во имя "защиты национальной безопасности США" он и прежде требовал ограничить "возможности Китая использовать искусственный интеллект, передовые вычисления и другие, коммерчески доступные технологии для военной модернизации и нарушения прав человека".

Прошлой осенью правительство США запретило своим компаниям и гражданам без получения лицензии продавать Поднебесной полупроводники, созданные с использованием американских технологий. Это случилось вскоре после того, как президент Джо Байден подписал Стратегию национальной безопасности США, главными угрозами в которой были названы растущая мощь Китая и "имперские амбиции" России.

Отныне любая торговля полупроводниками с партнерами в КНР должна быть одобрена Вашингтоном. Однако, как писал "Коммерсант", уже несколько дней спустя власти США сделали шаг назад. Временно – сроком всего на год – они разрешили двум корейским компаниям продолжать в Китае выпуск высокотехнологичных полупроводников. Одна из компаний – это всемирно известный Samsung Electronics, которому принадлежит завод в китайском Сиане. Вторым оказался Hynix – компания, которая специализируется на производстве полупроводниковой памяти, третий в мире производитель микросхем (после Intel и того же Samsung). Этот корейский гигант владеет заводом в китайском городе Уси.

И вот теперь, отвечая на вопрос конференции в Вашингтоне, что случится осенью, после окончания годовой отсрочки, Эстевес сообщил: велика вероятность, что производство полупроводников все же опять ограничат. Точнее – речь может идти о технологическом уровне производимых чипов (то есть разрешат продолжить выпуск более примитивных, запретят выпуск продвинутых). Эстевес добавил, что по этому вопросу с профильными компаниями ведутся консультации, поскольку в Вашингтоне хотели бы минимизировать убытки от таких запретов для фирм в Корее и других дружественных странах.

Эстевес дал понять, что жесткость будущих запретов зависит от поведения самого Китая. Другими словами, он надеется, что "чиповая блокада" станет одним из рычагов давления на Пекин со стороны Вашингтона.

Понятно, что угрозы Эстевеса никак не сочетаются с интересами Южной Кореи, ведь эта страна связана с Поднебесной очень многими связями, считает ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН Александр Жебин. "Достаточно напомнить, что торговый оборот страны с КНР превышает ее вместе взятый торговый оборот с США и Японией. Если Южная Корея потеряет Китай как торгового партнера, как рынок для экспорта своей продукции, то для корейской экономики это будет иметь непредсказуемые последствия", – сказал эксперт.

"Отдельные политики выражают досаду по поводу запретов, вроде тех, о которых упомянул американский замминистра, но заканчивается все одним и тем же – потом те же самые политики начинают умолять Вашингтон вступить с ними в переговоры на тему того, нельзя ли сделать какие-то поблажки, отсрочки. Так было, в частности, недавно с американским Актом о борьбе с инфляцией, который напрямую ударил по производителям корейских электромобилей. В целом Сеул вынужден как младший союзник учитывать требования Вашингтона. Даже когда не совсем согласен, он действует так, как хочется Америке", – пояснил Жебин.

Сеул не может не помнить неудачный опыт 2016 года, когда он согласился разместить на своей территории батарею американской системы ПРО, уверен Жебин. "Понятно, что батарея была нацелена в первую очередь на КНР. В ответ Китай остановил поток своих туристов, ввел ряд других мер из арсенала экономической блокады. Корейцы были возмущены, но возмущение было больше показным. Ведь многие из них понимали, что Сеул сам виноват", – считает кореевед.

В общем, убежден эксперт, сеульские политики и бизнесмены будут и в случае с чипами добиваться послаблений, просить удлинить "переходный период" и так далее, причем делать это будет все сложнее на фоне набирающей обороты конфронтации США и КНР.

"Военно-политическая элита Южной Кореи воспитана американцами, поэтому она тоже испытывает страх перед растущей мощью Китая. Она уверена, что только в связке в США корейцы смогут выжить. Но при этом расставаться с выгодным производством чипов Сеулу тоже не хочется. Сотрудничество с Поднебесной слишком уж выгодно. Так быстро от китайской экономической зависимости Сеулу не уйти", – подчеркивает Жебин.

До сих пор Пекин закупал в год чипов на 350 млрд долларов – из США, Южной Кореи и Японии. И в условиях санкций может столкнуться с их острой нехваткой, сообщило ранее "БФМ.ру". Ведь Китаю пока далеко до "полупроводникового суверенитета", хотя компартия и ставила такую цель на 2025 год. Технологическое отставание от ведущих производителей сохраняется.

Тем временем США задались целью сколотить технологический альянс, в который уже вошли Япония и остров Тайвань. Цель – выдавить Китай из глобального цикла производства и продажи чипов и при этом обеспечить себя полупроводниками. В коалицию предложено вступить и Южной Корее, но она пока, судя по всему, колеблется.

Как считает бывший советник президента России по вопросам развития интернета, председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко, Южная Корея, с одной стороны, должна учитывать интересы США, но с другой, будучи страной азиатской, пытается сохранять гармоничные отношения с соседями, то есть выдерживать баланс.

"Но сохранять баланс в мире сейчас вообще крайне сложно. Наша СВО спровоцировала резкие телодвижения со стороны разных держав",

– отметил Клименко. Как известно, раньше мир делился по тому, у кого есть природные запасы – нефть, газ, уголь и так далее, напомнил эксперт. "Теперь мир быстро меняется. Мы до конца еще не понимаем, кто от чего в итоге будет зависеть. Ясно лишь, что началась гонка в области микроэлектроники и искусственного интеллекта. Кто в ней победит, тот, наверное, будет править миром, как говорил Владимир Владимирович", – сказал бывший советник президента.

На этом фоне у стран-сателлитов одна задача – к кому-нибудь примкнуть. "У народов в Азии историческая память длинная. Да, у корейцев с китайцами – отношения, как у кошки с собакой. Однако и те, и другие как бы относят себя если не к одному этносу, то хотя бы к родственному, поэтому они пытаются уживаться", – пояснил Клименко газете ВЗГЛЯД. "Предсказать, кто займет чью сторону в ближайшие годы, невозможно. Ставки слишком высоки. Не исключаю, что в итоге Южная Корея отпадет от Вашингтона и примет сторону Пекина. Кстати, расовая или этническая общность необязательно будет главным критерием – возможно, главным станет технологическое превосходство.

Пока что в сфере высоких технологий есть продукция, которую Пекин производить не может, признает эксперт. "Однако огромный пласт задач китайцы готовы решать сами. История Поднебесной говорит, что они очень упорны. Они прошли в IT-индустрии за 20 лет тот путь, который мы прошли за 30. Если Китай сейчас не удастся остановить, он или обгонит США, или окажется с ними в хорошем паритете. В паритете в любой сфере, в том числе и по части полупроводников. И если китайцы справятся, то у соседей Поднебесной просто не останется другого выхода, кроме как примкнуть к ней", – подытожил Клименко.

Юрий Зайнашев