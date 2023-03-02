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Ростех

Ростех создаст вертолет для сельского хозяйства на базе Ка-226Т

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Легкий вертолет Ка-226Т
Легкий вертолет Ка-226Т.
Источник изображения: rostec.ru

Легкий вертолет Ка-226Т в новейшей модификации станет основной винтокрылой машиной для сельского хозяйства России. Соглашение о создании такой версии воздушного судна подписали холдинг «Вертолеты России» Госкорпорации Ростех и авиационный альянс «Аэрохимфлот». Первые поставки новой модификации Ка-226Т заказчикам запланированы на 2025 год.

Сегодня в России для сельхозработ используются в основном самолеты Ан-2, вертолеты Ми-2, а также легкие винтокрылые машины иностранного производства. Ка-226Т построен по соосной схеме винтов, которая дает ему преимущества перед другими машинами при обработке сельхозугодий. Он лидирует в своем классе по соотношению взлетной массы и перевозимого груза, может совершать разворот практически на одном месте, что помогает эффективнее и безопаснее расходовать химикаты. Этот компактный вертолет способен работать с маленьких, неподготовленных площадок, а его универсальность позволит эксплуатантам избежать простоя в межсезонье. При необходимости воздушное судно можно легко переоборудовать в санитарную, поисково-спасательную, грузовую или пассажирскую винтокрылую машину.

«Богатый опыт применения в сельском хозяйстве вертолета Ка-26 показал, что соосная схема и модульная конструкция дают в этой сфере значительные преимущества перед другими воздушными судами. Именно поэтому мы создаем модификацию Ка-226Т, которая может стать основной сельскохозяйственной винтокрылой машиной для нашей страны. Этот вертолет будет полностью отечественным, получит российские двигатели ВК-650В, поставка опытных образцов которых запланирована на четвертый квартал 2023 года. Потребность в таких летательных аппаратах в России достаточно высока, мы прорабатываем возможность поставки до 80 сельскохозяйственных Ка-226Т в 2025-2030 годах», – рассказали в авиационном кластере Ростеха.

Универсальность Ка-226Т обеспечена за счет модульного принципа: за кабиной пилотов можно разместить подвесные модули различного оснащения. Например, при монтаже оборудования для опрыскивания полей предусмотрена возможность демонтажа транспортной кабины на семь человек. Вертолет сможет перевозить до 1000 кг груза внутри кабины или на внешней подвеске, полезная нагрузка вертолета достигает 1500 кг при максимальной полетной массе до 3800 кг, максимальная дальность полета с основными топливными баками – 550 км.

«В стратегии развития участников альянса, которую мы разрабатываем, вертолету Ка-226Т отводится особая роль. Уникальная соосная схема винтов, характеристики вертолета позволят использовать его в широком диапазоне скоростей, обрабатывать участки со сложным рельефом, что особенно актуально для крутосклонных виноградников. Кроме того, мощные вихревые потоки, создаваемые винтами камовской машины, позволят максимально эффективно производить авиахимобработку», – отметил глава альянса «Аэрохимфлот» Клим Галиуллин.

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Страны
Россия
Продукция
Ан-2
Компании
Вертолеты России
Ростех
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