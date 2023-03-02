Завод по производству самолётов Superjet 100 будет построен в ОАЭ

Инвестиционная компания Markab Capital со штаб-квартирой в Дубае подписала соглашение о стратегическом партнёрстве с итальянской компанией SuperJet International по созданию завода по производству гражданских самолётов в Объединённых Арабских Эмиратах. Об этом сообщает издание Gulf News.

Издание не сообщает тип воздушного судна, который планируется строить в ОАЭ, однако учитывая, что ОАК через свои дочерние компании владеет 90 процентами акций в совместном с итальянской Leonardo-Finmeccanica (ранее Alenia Aermacchi) предприятии SuperJet International, это будет российский Sukhoi Superjet 100 в базовой версии. Убедительность таким предположением добавляет недавнее предложение ОАК о локализации и производстве в Индии российского регионального самолёта.

Завод, строительство которого планируется завершить в 2025 году, является первым в своем роде в арабском мире, на котором будут собираться и производиться гражданские самолёты, прокомментировал подписание соглашения председатель и главный исполнительный директор Markab Capital Company Абдулла Аль Кубаиси. Где конкретно будет построен новый авиазавод, не сообщается.

По его словам, объём инвестиций в новый завод составляет 180 миллионов долларов США, а производственная мощность первой очереди составит от 10 до 15 самолётов в год. Увеличение производственных мощностей будет рассматриваться в дальнейшем на основе запросов на воздушные суда.

Аль-Кубайси заявил, что ОАЭ преуспели в производстве компонентов для самолётов и вступают в новую эру в их строительстве, что делает Эмираты лидером в регионе Ближнего Востока и Северной Африки и в ближайшей перспективе составит конкуренцию на международном авиарынке.

В ОАЭ находятся два центра по производству компонентов для самолётов — Strata и Sanad. Компания Strata, базирующаяся в Аль-Айне, производит компоненты для самолётов и имеет контракты с Boeing, Airbus, Leonardo в Италии и швейцарской Pilatus Aircraft.

Sanad была образована в 2019 году после того, как государственная холдинговая компания Mubadala объединила три своих подразделения — Sanad Aerotech, Sanad Powertech и Sanad Capital. Компания предоставляет услуги по финансированию, лизингу и техническому обслуживанию для глобального аэрокосмического, энергетического и промышленного секторов.

Созданная в июле 2007 года и базирующаяся в Венеции SuperJet International, отвечает за маркетинг, продажи, подготовку и доставку самолётов Superjet 100 на европейском и американском рынках, а также в Океании, Африке и Японии. Компания проводит обучение и послепродажную поддержку российского самолёта за пределами России, участвует в проектировании и разработке самолёта Sukhoi Business Jet и его грузового варианта.