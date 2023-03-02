Войти
Авиация России

Завод по производству самолётов Superjet 100 будет построен в ОАЭ

358
0
0
Superjet 100
Superjet 100.
Источник изображения: Филиал ПАО «Корпорация «Иркут» «Региональные самолёты»

Инвестиционная компания Markab Capital со штаб-квартирой в Дубае подписала соглашение о стратегическом партнёрстве с итальянской компанией SuperJet International по созданию завода по производству гражданских самолётов в Объединённых Арабских Эмиратах. Об этом сообщает издание Gulf News.

Издание не сообщает тип воздушного судна, который планируется строить в ОАЭ, однако учитывая, что ОАК через свои дочерние компании владеет 90 процентами акций в совместном с итальянской Leonardo-Finmeccanica (ранее Alenia Aermacchi) предприятии SuperJet International, это будет российский Sukhoi Superjet 100 в базовой версии. Убедительность таким предположением добавляет недавнее предложение ОАК о локализации и производстве в Индии российского регионального самолёта.

Завод, строительство которого планируется завершить в 2025 году, является первым в своем роде в арабском мире, на котором будут собираться и производиться гражданские самолёты, прокомментировал подписание соглашения председатель и главный исполнительный директор Markab Capital Company Абдулла Аль Кубаиси. Где конкретно будет построен новый авиазавод, не сообщается.

По его словам, объём инвестиций в новый завод составляет 180 миллионов долларов США, а производственная мощность первой очереди составит от 10 до 15 самолётов в год. Увеличение производственных мощностей будет рассматриваться в дальнейшем на основе запросов на воздушные суда.

Аль-Кубайси заявил, что ОАЭ преуспели в производстве компонентов для самолётов и вступают в новую эру в их строительстве, что делает Эмираты лидером в регионе Ближнего Востока и Северной Африки и в ближайшей перспективе составит конкуренцию на международном авиарынке.

В ОАЭ находятся два центра по производству компонентов для самолётов — Strata и Sanad. Компания Strata, базирующаяся в Аль-Айне, производит компоненты для самолётов и имеет контракты с Boeing, Airbus, Leonardo в Италии и швейцарской Pilatus Aircraft.

Sanad была образована в 2019 году после того, как государственная холдинговая компания Mubadala объединила три своих подразделения — Sanad Aerotech, Sanad Powertech и Sanad Capital. Компания предоставляет услуги по финансированию, лизингу и техническому обслуживанию для глобального аэрокосмического, энергетического и промышленного секторов.

Созданная в июле 2007 года и базирующаяся в Венеции SuperJet International, отвечает за маркетинг, продажи, подготовку и доставку самолётов Superjet 100 на европейском и американском рынках, а также в Океании, Африке и Японии. Компания проводит обучение и послепродажную поддержку российского самолёта за пределами России, участвует в проектировании и разработке самолёта Sukhoi Business Jet и его грузового варианта.

Права на данный материал принадлежат Авиация России
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Италия
ОАЭ
Россия
США
Япония
Продукция
СуперДжет-100
Компании
Airbus
Boeing
Leonardo
Pilatus Aircraft
ОАК
Похожие новости
10.07.2017
Paris Air Show 2017
15.04.2016
Набрать высоту: сможет ли "Антонов" выжить без российских партнеров
15.08.2011
Время не ждет – оно работает против нас
01.07.2011
Paris Airshow 2011: Возрождение
01.07.2009
Новинки парижского салона
28.07.2008
Многозначительная улыбка главкома российских ВВС. Американцы его по-своему порадовали Александра Зелина
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 02.03 08:17
  • 45672
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 02.03 06:57
  • 5
«Российское командование совершило грубые ошибки»: польский генерал оценил ход и перспективы спецоперации ВС РФ
  • 01.03 22:57
  • 6
Путин: производство вооружений наращивается, войска будут быстро насыщаться техникой
  • 01.03 22:07
  • 12
Вертолет Ка-226Т на выставке в Абу-Даби назвали самым неожиданным экспонатом
  • 01.03 21:12
  • 25
Сухопутный линкор.
  • 01.03 17:33
  • 1
Легкая подводная лодка S800 на NAVDEX 2023
  • 01.03 17:18
  • 1
Rheinmetall начал поставки Украине автоматизированных систем разведки
  • 01.03 17:16
  • 9
Этот российский "бронированный воин" не оставит Америке шансов
  • 01.03 16:37
  • 4
Медведев: Россия не только расширила выпуск своего оружия, но и неплохо изучила вражеское
  • 01.03 15:26
  • 250
СМИ: российский "Терминатор" может стать новым этапом эволюции бронемашин
  • 01.03 11:35
  • 4
Российские разведывательно-ударные мультикоптеры предложат на экспорт
  • 01.03 08:42
  • 2
Бернар-Анри Леви: мы защищаемся от русского народа
  • 01.03 08:33
  • 69
Военный эксперт опубликовал пост о провале "Панциря" в Сирии и удалил его
  • 01.03 02:44
  • 2
Американцы о российских подлодках: всего лишь "выставочный экспонат"
  • 01.03 01:35
  • 2
Минобороны согласовало график подготовки тяжёлого атомного ракетного крейсера «Адмирал Нахимов» к испытаниям