Заплатит ли Украина своей землей за победу НАТО?

На Западе решили, чем Украина должна поступиться ради выхода из затянувшегося кризиса. Там рекомендуют (пока еще не очень настойчиво) отказаться от идеи вернуть Крым и Донбасс. Взамен, мол, Киев получит деньги на восстановление страны — и сможет войти в ЕС и в НАТО. Именно поэтому переговоры на подобных условиях никак не устраивают Москву. Безопасной Украина станет только после полной демилитаризации и денацификации, а также при гарантии вечного нейтралитета. Все остальные варианты Россию не устроят.

Разговоры о территориальных уступках активизировались в годовщину начала СВО. Оно и понятно: не дождавшись от ВСУ обещанных военных успехов, Запад решил, что пришло время усадить Киев за стол переговоров. Очень внятно эту позицию сформулировал влиятельный американский политический аналитик, редактор журнала Newsweek International Фарид Закария. В своей статье для сайта CNN он написал: "Отказ от возвращения Украине Крыма и частей Донбасса взамен на фактическое членство в НАТО и в ЕС может заинтересовать украинцев, потому что они достигнут своей давней цели — стать частью Запада. Это может устроить и Россию: она сможет заявить, что ей удалось защитить огромную часть русскоязычного населения Украины".

Яснее сказать невозможно. С учетом недавнего фактического отказа Америки и Европы от поставки украинцам боевых самолетов и откровенного саботирования Западом "леопардовой сделки" такие высказывания — почти прямой приказ. Особенно если учесть, что ни для кого в мире не секрет, кто конкретно принимает решения за пана Зеленского и его окружение.

Намеки на сделку "территории в обмен на мир" начались далеко не вчера и становятся все прозрачнее. Запад откровенно готов плюнуть на интересы украинской верхушки ради сохранения отношений с Россией — хотя бы в формате времен холодной войны. Ведь отношения в рамках хотя бы формального мира гораздо более предсказуемые, да к тому же и менее затратные. А Западу есть с чем сравнивать: по данным немецкой исследовательской компании Statista, расходы США на поддержку режима Зеленского уже превысили траты на войну в Афганистане и составили половину расходов на войну во Вьетнаме.

В пользу решения "мир в обмен на территории" тянут и экономические потери, которые несет коллективный Запад. Правда, это Запад за вычетом Америки и Канады: практически все неприятности от опрометчиво введенных антироссийских санкций пришлись на долю европейцев. И мириться с таким распределением обязанностей европейцы готовы все меньше. Но им придется терпеть, пока политические элиты Западной Европы остаются марионетками в руках Вашингтона.

Вынужденную смену политических симпатий европейцев можно рассматривать как побочный эффект специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины (СВО). Главной же своей цели она еще не достигла. И, судя по обращению президента Владимира Путина к Федеральному собранию, достигнет еще не завтра. При этом все откровеннее навязываемый украинским властям план утраты территорий при продолжении военных связей с Западом никак не может устроить Россию. Потому что такой исход будет означать военный и политический проигрыш в прокси-войне с Западом.

Военный конфликт на Украине меньше всего был нужен России. В противном случае мы не старались бы в течение восьми лет строго придерживаться Минских соглашений. Которые, напомним, Киев и его союзники использовали исключительно для накачки военных мускулов и подготовки к новой войне в Донбассе. Избежать прямого столкновения можно было лишь одним путем — политическим. А он не устраивал ни киевский режим, ни западных кураторов проекта "Украина против России".

Не устраивал потому, что исключал возможность последнего броска НАТО в сторону России. Даже американские базы в Польше уже не устраивали Вашингтон — требовались новые, непосредственно у российской границы. Только так, по мнению американских военных и политиков, можно было надавить на Москву и свести на нет все российские усилия по демонтажу однополярного мира и оспаривания гегемонии США. Перейди украинский конфликт в сугубо политическую плоскость, американцам и ЕС пришлось бы искать оправдания своему молчаливому игнорированию договоренностей о нераспространении альянса НАТО на восток. А так — боевые действия все спишут. Какие объяснения? Тут дело такое, нужно поддержать "союзника", давайте еще сильнее накачаем его оружием и войсками!

Не стоит обольщаться: мирные переговоры и даже заключение мира на условиях признания волеизъявления жителей ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей не отменят ползучей экспансии НАТО. Согласившись на отказ от претензий на эти земли, Киев потребует согласия Москвы на свой "европейский" статус. Мол, мы вам — Донбасс, а вы нам — невмешательство.

А понятие "невмешательство" нынешними украинскими властями трактуется исключительно как полное согласие России с вступлением Украины в ЕС и НАТО. Первое не должно нас так уж сильно пугать, зато второе совершенно неприемлемо. Согласиться на такое условие — значит дать Североатлантическому альянсу возможность укрепиться прямо на нашем пороге. Тогда уже нельзя будет рассчитывать на то, что на украинской земле не появятся дальнобойные американские РСЗО и беспилотники, способные долететь до Урала.

Поэтому не стоит принимать за чистую монету слова американских аналитиков, рекомендующих пану Зеленскому "неполноценный" компромисс — к примеру, перемирие или неофициальную линию разделения сторон, — при котором у России останется достаточно "украинских территорий". А именно так видит будущее конфликта на Украине автор Time Филип Шорт. И продолжает: "В конце концов у Киева не останется иного выбора, кроме как смириться. А Запад подсластит пилюлю, оказав щедрую помощь в восстановлении Украины".

Помощь эта будет в первую очередь военной. Восстанавливать украинскую экономику Запад начнет не с системы социальной помощи, а с военно-промышленного комплекса — и им же ограничится. То, что интересы украинцев не волнуют ни их лидеров, ни западных "партнеров", давно очевидно. При таком раскладе "похудевшая" Украина превратится в одну огромную натовскую базу, тыловым обеспечением которой с удовольствием займутся те же Польша с Германией. И такой "окончательной победы" западного альянса Россия не допустит.

У Украины как ближайшего соседа России есть только два варианта будущего. Первый — вечный нейтральный статус, отказ от участия в любых военных и политических блоках, ликвидация национального ВПК и запрет националистической внутренней политики. Второй — территориальный раздел (первые шаги к которому уже делает Польша) и окончательная утрата суверенитета.

Выбор — за народом Украины. Дадут ли украинцам такой шанс нынешние лидеры и их западные кураторы? Возможно. Но только после достижения Россией всех целей специальной военной операции.

Антон Трофимов