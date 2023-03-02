Spiegel: ЕК подготовила предложения по увеличению производства боеприпасов для Украины

План, состоящий из трех пунктов, представят послам стран ЕС 2 марта

БЕРЛИН, 1 марта. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) разработала план, который предусматривает увеличение поставок боеприпасов Украине и повышение объемов их производства в странах Евросоюза. Об этом сообщил в среду журнал Der Spiegel, который ознакомился с текстом документа.

По его данным, план, состоящий из трех пунктов, представят послам стран ЕС в четверг. Первый пункт предусматривает увеличение поставок Киеву боеприпасов, в частности артиллерийских снарядов калибра 155 мм. Во втором пункте говорится о незамедлительной закупке через Европейское оборонное агентство таких боеприпасов, чтобы восполнить собственную нехватку.

Третий пункт подразумевает долгосрочное увеличение европейских мощностей по производству боеприпасов с учетом изменившейся ситуации с безопасностью, пишет Der Spiegel.

По его данным, министры обороны стран ЕС обсудят эти предложения на неформальной встрече в Стокгольме на следующей неделе. Какие-либо решения, вероятно, будут приняты на саммите Евросоюза в конце марта, говорится в статье.