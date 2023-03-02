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ИноСМИ

США решили взыскать с Турции мифические долги

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Истребители F16 турецких и польских военно-воздушных сил
Истребители F16 турецких и польских военно-воздушных сил.
Источник изображения: © РИА Новости Алексей Витвицкий

Haqqin: США потребовали от Турции деньги за сорванную ими программу по производству F-35

США безосновательно потребовали от Турции дополнительных выплат в связи с ростом расходов на производство истребителя F-35, пишет Haqqin. Причем возвращать Анкаре потраченные на эту программу деньги американцы не собираются, как и восстанавливать турецкое участие в ней.

Айдын Керимов

Теперь мы видели все. Поскольку после требований к Анкаре некоторых чиновников в Вашингтоне еще и доплатить за совершенно безосновательное исключение ее из программы по производству F-35 ничто уже удивлять в политике США в отношении Турции не может.

Напомню, что в сентябре 2021 года Анкара была официально исключена из этой программы. Причины, которые при этом приводились, больше напоминали невнятное бормотание. И в принципе, когда задавался вполне конкретный вопрос: "Перечислите претензии к Анкаре, из-за которых вы пошли на этот шаг?", то по большому счету весь набор аргументов сводился к какому-то набору разборок на коммунальной кухне: "Не нравится нам турецкое руководство, а потому мы в праве им проблемы создавать".

Правда, хорошо осведомленные в ситуации люди уже тогда говорили, что здесь не обошлось без армянского, греческого и курдского лобби в конгрессе, но в Капитолии все отрицали. И на всех углах кричали, что решение носит принципиальный характер, что Вашингтон действовал из идейных соображений, стремясь наказать турецкое руководство за покупку российских комплексов С-400, и вообще за "вызывающее" поведение Анкары. Выражающееся в том, что она, видите ли, отказывается делать то, что выгодно США, пусть даже это и противоречит ее национальным интересам.

Но вскоре выяснилось неприятное для авторов этого решения обстоятельство. Греческие, армянские и курдские лоббисты, его продавившие, совершенно забыли предупредить, что данный вопрос сопряжен и с финансовыми издержками. Подозреваю, что они сделали это не из злого умысла, а просто в силу присущего им альтернативного сложения ума, где создание новейших образцов оружия – дело нехитрое, придумал, нарисовал, собрал из наштампованных на станках деталей – и дело в шляпе, а истребитель в небе.

Однако оказалось, что все не так просто. Турецкие поставщики производили 817 из примерно 24 000 деталей планера самолета F-35 и 188 из примерно 3 000 деталей двигателя. Что в общей сложности составляет 1005 деталей. Когда эти поставки, подчеркну – исключительно по вине американцев, прекратились, разработчикам и производителям F-35 пришлось, во-первых, искать им замену, а, во-вторых, приспосабливать узлы истребителя именно к этим новым деталям. Что, естественно, привело к дополнительным расходам.

И теперь американцы требуют, чтобы эти расходы турки им компенсировали. Причем сами и словом не заикаются о том, что неплохо было бы вернуть Анкаре 1,4 миллиарда долларов, которые она внесла в программу разработки и создания F-35. Который в итоге так и не получила.

Более того, завис и вопрос, чтобы эти средства были учтены при поставке туркам модернизированных комплектов для F-16. Вопрос о поставке которых американцами тоже пока завис, и перспективы его весьма туманны. Когда в ходе состоявшегося в рамках "дипломатии землетрясений" визита государственного секретаря Энтони Блинкена в Анкару ему был задан вопрос об этом, никакого конкретного ответа не последовало.

По словам госсекретаря, и Байден был бы рад поскорее совершить эту сделку, и сам Блинкен такой исход только бы приветствовал, но есть конгресс, который так и не может определиться. А называя вещи своими именами – старается дождаться итогов президентских и парламентских выборов в Турции. И уже по их итогам решать – поддержать ли поставками модернизированных комплектов победившую в ходе выборов оппозицию. Или же, если для нее все сложится неудачно, продолжить игру в "тяни-толкай" с Эрдоганом, коли он останется на своем посту, раз за разом выдвигая абсурдные, иначе не назовешь, требования к Анкаре – то о "доплатах", то о неких "предварительных условиях".

Право, складывается такое впечатление, что Анкара, наблюдая за всем этим "цирком на авиационной тяге", в конце концов может просто махнуть рукой на мямлящих американцев и закупить истребители Eurofighter Typhoon. Европейцы продадут их Анкаре с радостью и без всяких предварительных условий. Вот только что скажут представители военно-промышленного комплекса США после этого Байдену? Навряд ли что-то хорошее.

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Страны
Греция
США
Турция
Продукция
EF-2000
F-16
F-35
С-400 Триумф
Персоны
Эрдоган Реджеп
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