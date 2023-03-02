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РИА Новости

Россия передала США ноту о приостановке участия в ДСНВ

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Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Витвицкий

Замглавы МИД Рябков подтвердил передачу США ноты о приостановке участия России в ДСНВ

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Россия 28 февраля передала официальную ноту США о приостановке участия Москвы в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы вчера передали официальную ноту американской стороне, в которой отфиксировали, что выполнение ДСНВ приостанавливается, но при этом его центральные положения - ограничения по количествам соответствующих систем - будут нами соблюдаться", - сказал Рябков.

Президент России Владимир Путин 28 февраля подписал закон о приостановке участия России в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3).

Путин 21 февраля в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, "мы должны для себя понять, на что все-таки претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как мы будем учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал (Североатлантического) альянса".

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Страны
Великобритания
Россия
США
Франция
Персоны
Путин Владимир
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