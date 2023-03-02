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Военное обозрение

Министр обороны Франции анонсировал значительное наращивание производства артиллерийских снарядов

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Источник изображения: topwar.ru

Во Франции в ближайшее время будет значительно увеличен государственный заказ на производство артиллерийских снарядов 155 мм калибра (т.н. «калибр НАТО»). Об этом заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню, выступая на слушаниях в Сенате.

В первую очередь, подчеркнул Лекорню, будет увеличено производство снарядов для поставляемых Украине гаубиц Caesar. Кроме того, планируется нарастить производство противотанковых ракет средней дальности и ракет для переносных зенитных ракетных комплексов. В военном ведомстве даже решили не дожидаться, пока парламентарии одобрят закон о военном бюджете страны, и дать заказы предприятиям уже сейчас.

Как отметил глава Минобороны Франции, в 2023 году будут размещены заказы на производство 16 тысяч снарядов калибра 155-мм, три заказа на годовое производство артиллерийских снарядов, боеприпасов ПТРК и ПЗРК.

В настоящее время военным ведомством уже заказаны 5 тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 мм, 200 MMP и 100 ракет для ПЗРК «Мистраль». О том, какое количество снарядов и других боеприпасов пойдет на экспорт, в том числе и на Украину, министр распространяться не стал.

Но он отметил, что стоимость военных поставок Украине будет рассчитываться отдельно от собственно военного бюджета Франции на 2023 год. Окончательное решение о количестве поставляемого Украине вооружения принимает президент страны Эммануэль Макрон, подчеркнул военный министр.

Кроме того, Лекорню известил о возвращении компанией Eurenco производства пороха на предприятие в Бержераке в департаменте Дордонь во Франции. Ранее порох производился на заводе в Швеции. Компания планирует производить в год до 1,2 тысячи тонн пороха. Это решение, по словам главы военного ведомства, также мотивировано текущими событиями на Украине. Впрочем, запустить завод планируется в начале 2025 года, поэтому неизвестно, понадобятся ли кому-то на Украине боеприпасы к этому времени.

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Страны
Украина
Франция
Швеция
Продукция
Мистраль (Mistral)
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