Европа готова сложить оружие на Украине. Но США этого не допустят

Evrensel: Европа выступила за прекращение огня на Украине, но США это не нужно

В Берлине прошел митинг против поставок военной техники Киеву, а "Манифест за мир" собрал более 700 тысяч подписей, сообщает Evrensel. Призыв общественности сложить оружие говорит о явном желании европейцев урегулировать конфликт на Украине, что идет вразрез с целями США.

Юджель Оздемир

В субботу, 25 февраля, в Берлине был дан многозначительный ответ правительственным партиям, по выражению депутата от Левой партии Сары Вагенкнехт (Sahra Wagenknecht), «опьяненным войной», которые посадили Германию в боевую колесницу и на полной скорости направили в сторону Украины.

Количество подписей под «Манифестом за мир», опубликованным в Интернете 10 февраля и являвшимся своего рода призывом к участию в митинге, за короткое время составило сотни тысяч. 27 февраля это число достигло 700 тысяч.

По информации организаторов митинга, который прошел 25 февраля у Бранденбургских ворот в Берлине, пришло 50 тысяч человек. Столичная полиция, объявившая сначала о пяти тысячах участников, в дальнейшем "исправила" эту цифру на 13 тысяч. Разумеется, между 50 тысячами и 13 тысячами огромная разница. Если взять за основу среднее значение, то можно сказать, что в акции участвовало по меньшей мере 30 тысяч человек. Ежедневная газета Junge Welt также написала, что явка составила около 35 тысяч человек. Neues Deutschland, известная своей близостью к Левой партии, предпочла не называть цифру и только написала озвучиваемые данные.

Участие не менее 30 тысяч человек в демонстрации в Берлине, проведенной спустя год после начала украинского военного конфликта с требованием «запуска переговоров вместо отправки оружия», несмотря на холод и снегопад, не только обладает особым смыслом, но и имеет большое значение с точки зрения отказа от военной политики. В тот же день в демонстрации в Кёльне с аналогичными требованиями приняло участие две тысячи человек, что больше, чем ожидалось.

Берлинский митинг в очередной раз показал, что в европейских странах начиная с Германии достаточно сильна общественная реакция против милитаристской политики.

Накануне опять же в Берлине прошла демонстрация численностью семь-десять тысяч человек, основными участниками которой были украинцы, с требованием отправить больше оружия на Украину. В этой акции также участвовали политики из правительственных партий — Социал-демократической партии (СДПГ), «зеленых», Свободной демократической партии (СвДП).

Кампания по дискредитации не закончится

Как до, так и после 25 февраля продолжает звучать критика относительно «Манифеста за мир» и недавнего митинга, на котором выражались такие требования, как «смолкание оружия», отказ Германии от участия в вооруженном конфликте, уход НАТО из региона. Также примечательно, что некоторые из этих критических замечаний исходят от Левой партии, которая называет себя «партией мира». Süddeutsche Zeitung, одна из самых серьезных газет страны, на первой полосе акцентировала внимание не на акции, а на заявлениях лидера Левой партии Катины Шуберт (Katina Schubert), по словам которой, «фашизм был непостижимым образом релятивизирован».

Заявление о том, что призывавшие к акции и манифесту депутат от Левой партии Сара Вагенкнехт и социал-демократ, защитница прав женщин, писательница-феминистка Алиса Шварцер (Alice Schwarzer) являются «пособницами ультраправых», очевидно, нацелено не столько на давление, сколько на дискредитацию. Вагенкнехт и Шварцер, годами выражающие свои взгляды в средствах массовой информации, можно сказать, придерживаются левонационалистической, левопопулистской линии, однако, чтобы относить их к правым, нужно иметь свои скрытые мотивы.

Когда поддержка заявлений о «прекращении огня» со стороны ультраправых в Германии, занимающих пророссийскую позицию, или участие некоторых из них в демонстрации для шоу преподносится как «доказательство сотрудничества с ультраправыми», такой подход действует не в пользу Левой партии, а против нее.

Вагенкнехт, которую обвиняют в сотрудничестве с ультраправыми, отреагировала на это в своем выступлении на митинге. По ее словам, значительная часть украинских политиков, выдвигаемых на передний план правительственными партиями и СМИ, почитают как национального героя лидера украинских фашистов и пособника Гитлера Степана Бандеру. Бывший посол Украины в Берлине Андрей Мельник, также считающий Бандеру национальным героем, при каждой возможности продолжает требовать, чтобы Германия отправляла больше оружия.

Между тем плакаты, лозунги, аплодисменты на демонстрации показывают, что реакция общественности на военную политику правительства достаточна сильна. «Манифест за мир» Вагенкнехт и Шварцер, с одной стороны, раскрывает эту реакцию, с другой — снижает вероятность того, что правые смогут заручиться поддержкой широких масс на почве «антимилитаризма» и «мира».

Судя по заявлениям Левой партии, создается впечатление, что успешное проведение акции не особо помогло. Вагенкнехт, загнанная в угол в своей партии, теперь призывает к «новому движению за мир». Это также можно понимать как «новую партию за мир». Мощная поддержка акции и призыва создают основу для этого. Поэтому для новой организации, черпающей силы из уличного движения и широких масс, которые считают, что они не представлены в парламенте, путь открыт. А тот факт, что партии и движения, не имеющие четкой позиции в вопросе вооружений, присоединяются к хору «опьяненных войной», является одной из причин утраты власти ими. По мере того как правительство втягивает страну в трясину военного конфликта, в новом политическом климате, формирующемся на основе нарастающей реакции, вероятно, наберет силу борьба против наращивания вооружений и трансформации локального конфликта в ядерный. Таким образом, 25 февраля может быть только началом заглушения горна оружейного лобби, издающего боевые кличи на протяжении последнего года. Если, конечно, остальное приложится.

Американские «Абрамс» — приманка

Заявления советника Белого дома по национальной безопасности Джейка Салливана (Jake Sullivan) на следующий день после берлинского митинга поразительным образом обрисовали картину того, как США шаг за шагом втягиваются в войну. Так, Салливан заявил в эфире телеканала «ABC»: «Ранее президент Байден принял решение не передавать танки „Абрамс“ (Abrams) Украине, так как военные заявили, что эти танки будут бесполезны на поле боя, однако немецкие танки принесут пользу. И чтобы немцы отправили танки, было решено передать танки „Абрамс“».

Таким образом это разъяснение, которое и ранее вставало на повестку дня, было официально подтверждено Белым домом. Становится понятно, что США согласились поставить танки, которые, как они знают, не сработают, чтобы использовать их в качестве приманки и завлечь Германию в военное болото. Одного этого достаточно, чтобы движение за мир усилило свой голос против отправки оружия. Очевидно, в конфликте, которому исполнился уже год, не будет победителя на поле боя.

Автор: Юджель Оздемир (Yücel Özdemir)