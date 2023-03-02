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Военное обозрение

Министр обороны Эстонии предложил увеличить Силы обороны страны военного времени

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Источник изображения: topwar.ru

В Эстонии обсуждается возможность увеличения численности личного состава Сил обороны страны в военное время почти в два раза – с 26 700 до 43 700 человек. С соответствующим предложением выступил министр обороны Эстонии Ханно Певкур, о чем сообщила пресс-служба национального военного ведомства.

Добиться столь значительного увеличения численности личного состава Сил обороны Эстонии в военное время можно лишь посредством призыва резервистов. Теперь в верхний предел численности предлагается включать не только кадровую армию (6400 военнослужащих), но и ополчение «Кайтселиит» (свыше 20 тысяч человек) и резервистов.

Для увеличения численности личного состава потребуется проводит в военное время мобилизацию резервистов. Верхний предел численности личного состава означает, что именно таким количеством солдат и офицеров будет располагать командующий Силами обороны в случае объявления военного положения в стране.

В настоящее время Силы обороны Эстонии включают в себя армию обороны Эстонии, Союз обороны Эстонии («Кайтселиит»), а в военное время к ним будут присоединены военизированные подразделения Департамента полиции и пограничной охраны.

Основой сухопутных войск Эстонии до последнего времени были 2 пехотные бригады. В январе 2023 года на их базе была создана дивизия Сил обороны Эстонии, в состав которой включили 1-ю и 2-ю пехотные бригады, батальон тылового обеспечения, батальон штаба и связи. Отметим, что в состав дивизии входят не только собственно эстонские подразделения, но и военнослужащие из стран НАТО, которые постоянно дислоцируются на эстонской территории на основе принципа ротации.

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Страны
Эстония
Проекты
NATO
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