Упали в камни: какими беспилотниками атаковали территорию России

Украина направляет на гражданские объекты разные типы БПЛА, начиняя их британской взрывчаткой

В атаках с воздуха, которым 28 февраля подверглись четыре региона России, участвовали несколько видов беспилотников. Среди них — коммерческий БПЛА, превращенный в дрон-«камикадзе» и начиненный британской взрывчаткой РЕ8, а также еще советский, но модернизированный Украиной «Стриж», рассказали источники «Известий». Ночью дроны уничтожили в Туапсе и Адыгее, а утром — в Брянской области и Подмосковье. Эксперты отмечают, что БПЛА — трудные цели для любой ПВО, а их производство для Украины, скорее всего, уже началось в Европе. Российской армии надо готовится к отражению новых атак и создавать дополнительные радиолокационные рубежи против беспилотников, считают они.

Гости невысокого полета

В ночь на 28 февраля Украина предприняла попытку атаки объектов гражданской инфраструктуры в Краснодарском крае и Адыгее при помощи беспилотных летательных аппаратов. Подразделения радиоэлектронной борьбы ВС РФ беспилотники подавили, сообщили в Минобороны России.

В результате оба БПЛА потеряли управление и отклонились от траектории полета. Один упал в поле, другой — на территории объекта гражданской инфраструктуры, но вреда ему не нанес, отметили в военном ведомстве.

Подавление противовоздушной обороны позволит нашей авиации наносить удары по всей территории Украины

Особый интерес представляет дрон, уничтоженный под Туапсе, рассказали источники «Известий», знакомые с ситуацией. Этот БПЛА — коммерческая модель, превращенная украинскими специалистами в дрон-«камикадзе». Для этого в машине сняли оптико-электронную станцию, а вместо нее заложили британскую взрывчатку РЕ8. Дрон выполнял полет по координатам, без управления оператором.

В Адыгее, по данным источников «Известий», был сбит реактивный БПЛА «Стриж» еще советской постройки, модернизированный Украиной.

Позже последовали еще две атаки БПЛА. Утром 28 февраля губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что военным удалось сбить украинский дрон над Суражским районом, пострадавших нет.

Днем в районе деревни Губастово Коломенского района Подмосковья упал еще один беспилотник. Власти региона сообщили, что его целью, вероятно, был объект гражданской инфраструктуры, но он не пострадал.

— Жертв и разрушений на земле нет. ФСБ и другие компетентные органы занимаются ситуацией, безопасности жителей ничего не угрожает, — заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В пресс-службе Минэнерго Подмосковья сообщили, что беспилотник упал недалеко от газораспределительной станции «Газпрома», но не повредил ее. Все газовые сети в Коломне работают в штатном режиме.

Этот беспилотник также был украинским, сообщили источники «Известий». По их словам, с машины сняли оптическую систему, а на ее место установили самодельную боевую часть. БПЛА совершал полет в автономном режиме, без управления оператором, по заранее заложенным координатам.

— Дрон тяжело сбить, так как он летит на малой высоте, — объяснил он. — Для БПЛА важно пройти фронтовую ПВО, а дальше они будут идти по низинам. Например, по тем же руслам рек, которые плохо просматриваются радарами. Тут перед нами встает проблема создания радиолокационных рубежей против БПЛА. Их можно оборудовать на базе аэростатов с РЛС, поднятыми на высоту до километра. Такая оборона будет спокойно перекрывать всё небо и без проблем обнаруживать низколетящие БПЛА. Это крайне дешевое и эффективное решение. Полет самолета дальней радиолокационной разведки типа А-50 стоит гораздо больших денег.

Эксперт отметил, что надо внимательно обследовать и определить типы прилетевших дронов.

— Совершенно очевидно, что их начали где-то производить и, скорее всего, в Европе, — отметил он. — Думаю, сейчас идет отработка применения таких машин, поэтому в дальнейшем нам надо ждать более массовых налетов и готовиться к их отражению.

Атаки украинских беспилотников. Источник: iz.ru

Токсичная провокация

США собираются организовать на Украине провокацию с использованием отравляющих веществ (ОВ), обвинив при этом Россию, сообщил 28 февраля начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

Он подчеркнул, что химикаты уже отправили в зону боевого соприкосновения. Всего было доставлено 16 ящиков, восемь из них имеют надпись «Би-Зет», пять — «Си-Эс–Райот», три — «Си-Ар–Райот».

— В соответствии с Конвенцией о запрещении химического оружия (КЗХО) вещество Би-зет является контролируемым химикатом и входит во второй список, его применение запрещено статьей 1, — отметил генерал.

По его словам, оно вызывает острый психоз, потерю ориентации, галлюцинации, нарушения памяти.

Для провокации Би-зет выбран не случайно, рассказал «Известиям» эксперт в сфере радиационной, биологической и химической безопасности Олег Желтоножко.

— В этой операции важна медийная составляющая, — отметил он. — США важно убедить мировую общественность, что отравляющие вещества использовала Россия. Би-зет хорошо для этого подходит. Он легко синтезируется, а его происхождение достаточно трудно определить. Тот факт, что Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) признала, что Россия уничтожила свое химоружие, и даже выпустила соответствующую бумагу, США не остановит. Случай с пробиркой в ООН, после которого разбомбили Ирак, запомнился. Всегда можно сказать, что это старое ОВ у России сохранилось со времен СССР на секретном складе.

Есть разные способы борьбы с медийными атаками, и один из них — вовремя обнародовать подробности готовящейся провокации, напомнил он.

— Здесь самое важное — сыграть на опережение, — отметил эксперт. — После этого в провокацию здравомыслящие люди не поверят. По-моему, нами был выбран самый правильный вариант противодействия.

Доставить раненых

В зоне специальной военной операции 28 февраля Российская армия вела активные наступательные действия на донецком и краснолиманском направлениях, а на остальных наносила огневое поражение по наиболее важным целям противника, сообщили в Минобороны РФ.

В течение дня на всех стратегических направлениях ВФУ потеряли не менее 540 человек и более 20 единиц военной техники, включая гаубицы, самоходные артиллерийские установки, БМП и бронеавтомобили.

Также в военном ведомстве рассказали о военнослужащих, проявивших в боях мужество и самоотверженность. Батальонная тактическая группа гвардии сержанта Дениса Жанчипова освобождала один из населенных пунктов. В заброшенном здании Денис обнаружил противника и с подчиненными атаковал его, уничтожив пять боевиков. По итогам боев населенный пункт был освобожден.

Спустя несколько дней националисты попытались вернуть контроль над ним, атаковав участок обороны взвода, в состав которого входило отделение Дениса. В ходе этого боя он из стрелкового оружия уничтожил более шести боевиков.

Доставляя раненых в полевой госпиталь, гвардии ефрейтор Дмитрий Черкашин обнаружил группу боевиков. Вместе со старшим машины приняли решение вступить в бой. Метким огнем экипажа группу противника уничтожили, после чего Дмитрий доставил раненых в госпиталь. Благодаря профессионализму и боевому опыту Дмитрия Черкашина жизни эвакуированных военнослужащих были спасены.

Алексей Рамм

Андрей Федоров

Богдан Степовой