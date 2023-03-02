Пригожин сообщил, что десятки тысяч бойцов ВСУ оказывают сопротивление в Артемовске

Основатель ЧВК "Вагнер" отметил, что кровопролитность боев увеличивается с каждым днем

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Десятки тысяч бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) оказывают яростное сопротивление в Артемовске (украинское название - Бахмут). Об этом заявил в среду основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

"ВСУ на Артемовск подбрасывают дополнительные резервы и всеми силами пытаются удержать город. Десятки тысяч бойцов украинской армии оказывают яростное сопротивление. Кровопролитность боев увеличивается с каждым днем", - приводятся слова Пригожина в Telegram-канале его пресс-службы.

Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город идут ожесточенные бои. 16 февраля врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские силы взяли все основные высоты в районе Артемовска. Как сообщил ТАСС его советник, военно-политический эксперт Ян Гагин, российские силы перекрыли снабжение украинской группировки в Артемовске, все дороги под контролем.