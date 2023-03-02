В России рассказали о сложности перехвата украинских беспилотников

Летящий на малой высоте беспилотный летательный аппарат (БПЛА) тяжело сбить. Таким образом военный эксперт Владислав Шурыгин прокомментировал «Известиям» возможность перехвата системами противовоздушной обороны (ПВО) украинских беспилотников, предпринимающих попытки атаковать цели на территории России.

«Дрон тяжело сбить, так как он летит на малой высоте. Для БПЛА важно пройти фронтовую ПВО, а дальше они будут идти по низинам. Например, по тем же руслам рек, которые плохо просматриваются радарами. Тут перед нами встает проблема создания радиолокационных рубежей против БПЛА», — рассказал специалист.

По его мнению, эту задачу можно решить при помощи оснащенных радиолокационными станциями (РЛС) аэростатов, поднятых на высоту до километра. «Это крайне дешевое и эффективное решение. Полет самолета дальней радиолокационной разведки типа А-50 стоит гораздо больших денег», — отметил эксперт.

По оценке Шурыгина, прилетевшие в Россию украинские БПЛА могли производиться в Европе. «Думаю, сейчас идет отработка применения таких машин, поэтому в дальнейшем нам надо ждать более массовых налетов и готовиться к их отражению», — сказал специалист.

Ранее The Drive заметило, что атаковавшие вечером 27 февраля Белгород беспилотники переносили взрывные устройства, которые использует британская армия.