Источник изображения: topwar.ru

Бойцы российской ЧВК "Вагнер" продемонстрировали уничтоженную в районе Артемовска американскую 155-мм гаубицу М777. На опубликованной российскими военными видеозаписи можно увидеть обломки полностью уничтоженного артиллерийского орудия американского производства, на которых сохранилась табличка с маркировкой.

Это видео, как и множество подобных, опубликованных в социальных сетях ранее, практически полностью опровергает утверждение украинской пропаганды о том, что российская армия уничтожает преимущественно изготовленные в Польше надувные макеты западных вооружений, тогда как практически вся военная техника ВСУ якобы остается в целости.

Источник изображения: topwar.ru

В течение года с начала российской спецоперации украинская армия получила от Запада значительное количество вооружений, значительную часть из которого, однако, составляют имевшиеся в распоряжении стран Восточной Европы образцы военной техники советского производства.

Однако, в связи с истощением запасов старой военной техники, в поставки Украине входят также и более новые вооружения, такие как американские гаубицы М777, современные немецкие танки Leopard 2 и системы ПВО западного производства.

Российская армия методично уничтожает поставляемую Украине военную технику, однако в распоряжении украинских боевиков все еще остается значительное количество вооружений западного образца.