Войти
bmpd.livejournal.com

В ОДК-Климов разработали профессиональные стандарты для авиастроительной отрасли

291
0
0
АО "ОДК-Климов"
АО "ОДК-Климов".
Источник изображения: АО "ОДК-Климов"

Профессиональные стандарты "Слесарь по ремонту авиационных двигателей" и "Специалист по управлению системой менеджмента качества в авиастроении", разработанные специалистами АО "ОДК-Климов" (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Ростеха), утверждены Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации. Профстандарты позволят актуализировать систему подготовки, подбора и дальнейшего обучения кадров на предприятиях авиастроительной отрасли, сообщает пресс-служба АО "ОДК-Климов".

Профессиональные стандарты устанавливают требования к уровню квалификации, опыту работы, практическим навыкам, знаниям и умениям каждого специалиста. Действующие в настоящее время документы были сформированы советскими специалистами в прошлом веке и не менялись на протяжении 30 лет, поэтому актуализация профессиональных стандартов в области двигателестроения, создания летательных аппаратов и силовых установок критически необходима. Новые документы позволят уменьшить разрыв между компетенциями выпускников вузов и профтехучилищ и требованиями, предъявляемыми к ним работодателями.

"Сейчас каждое предприятие авиационной отрасли ведёт подбор и обучение персонала на основании своих сложившихся практик. Новые профстандарты помогут создать единую систему, при которой работодатели получат чёткие критерии оценки квалификации сотрудников, а учебные заведения высшего и среднего профессионального образования смогут скорректировать образовательные стандарты и программы, чтобы готовить более востребованных на рынке труда специалистов", - отметил директор по персоналу АО "ОДК-Климов" Денис Ванеев.

Профстандарты создавались рабочей группой, в состав которой вошли специалисты предприятий Объединенной двигателестроительной корпорации Ростеха при поддержке ПАО "ОАК", АО "Вертолёты России" и учебных заведений, под руководством СПК в авиастроении.

В марте 2023 года Учебный центр ОДК-Климов начнет разработку еще двух профессиональных стандартов: "Специалист по надежности и исследованиям причин неисправности авиационной техники" и "Специалист по испытаниям авиационных двигателей на испытательных стендах и установках". Их создание займет 1,5-2 года.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Климов
ОДК УК
Ростех
Проекты
Военные учения
Похожие новости
15.08.2022
Военно-воздушные силы России: 110 лет на высоте
02.12.2020
Ростех увеличил ресурс двигателя для Як-130 в четыре раза
27.10.2016
Санкт-петербургское предприятие ОДК открыло учебно-производственную площадку для будущих специалистов по вертолетным двигате
17.12.2014
«Вертолеты России» поставили Минобороны РФ партию новых вертолетов Ми-8АМТШ-В
19.02.2010
Курсом на реализацию четырех «И»
30.10.2009
Несмотря на кризис и погоду
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 02.03 08:17
  • 45672
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 02.03 06:57
  • 5
«Российское командование совершило грубые ошибки»: польский генерал оценил ход и перспективы спецоперации ВС РФ
  • 01.03 22:57
  • 6
Путин: производство вооружений наращивается, войска будут быстро насыщаться техникой
  • 01.03 22:07
  • 12
Вертолет Ка-226Т на выставке в Абу-Даби назвали самым неожиданным экспонатом
  • 01.03 21:12
  • 25
Сухопутный линкор.
  • 01.03 17:33
  • 1
Легкая подводная лодка S800 на NAVDEX 2023
  • 01.03 17:18
  • 1
Rheinmetall начал поставки Украине автоматизированных систем разведки
  • 01.03 17:16
  • 9
Этот российский "бронированный воин" не оставит Америке шансов
  • 01.03 16:37
  • 4
Медведев: Россия не только расширила выпуск своего оружия, но и неплохо изучила вражеское
  • 01.03 15:26
  • 250
СМИ: российский "Терминатор" может стать новым этапом эволюции бронемашин
  • 01.03 11:35
  • 4
Российские разведывательно-ударные мультикоптеры предложат на экспорт
  • 01.03 08:42
  • 2
Бернар-Анри Леви: мы защищаемся от русского народа
  • 01.03 08:33
  • 69
Военный эксперт опубликовал пост о провале "Панциря" в Сирии и удалил его
  • 01.03 02:44
  • 2
Американцы о российских подлодках: всего лишь "выставочный экспонат"
  • 01.03 01:35
  • 2
Минобороны согласовало график подготовки тяжёлого атомного ракетного крейсера «Адмирал Нахимов» к испытаниям