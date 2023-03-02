В ОДК-Климов разработали профессиональные стандарты для авиастроительной отрасли

Профессиональные стандарты "Слесарь по ремонту авиационных двигателей" и "Специалист по управлению системой менеджмента качества в авиастроении", разработанные специалистами АО "ОДК-Климов" (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Ростеха), утверждены Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации. Профстандарты позволят актуализировать систему подготовки, подбора и дальнейшего обучения кадров на предприятиях авиастроительной отрасли, сообщает пресс-служба АО "ОДК-Климов".

Профессиональные стандарты устанавливают требования к уровню квалификации, опыту работы, практическим навыкам, знаниям и умениям каждого специалиста. Действующие в настоящее время документы были сформированы советскими специалистами в прошлом веке и не менялись на протяжении 30 лет, поэтому актуализация профессиональных стандартов в области двигателестроения, создания летательных аппаратов и силовых установок критически необходима. Новые документы позволят уменьшить разрыв между компетенциями выпускников вузов и профтехучилищ и требованиями, предъявляемыми к ним работодателями.

"Сейчас каждое предприятие авиационной отрасли ведёт подбор и обучение персонала на основании своих сложившихся практик. Новые профстандарты помогут создать единую систему, при которой работодатели получат чёткие критерии оценки квалификации сотрудников, а учебные заведения высшего и среднего профессионального образования смогут скорректировать образовательные стандарты и программы, чтобы готовить более востребованных на рынке труда специалистов", - отметил директор по персоналу АО "ОДК-Климов" Денис Ванеев.

Профстандарты создавались рабочей группой, в состав которой вошли специалисты предприятий Объединенной двигателестроительной корпорации Ростеха при поддержке ПАО "ОАК", АО "Вертолёты России" и учебных заведений, под руководством СПК в авиастроении.

В марте 2023 года Учебный центр ОДК-Климов начнет разработку еще двух профессиональных стандартов: "Специалист по надежности и исследованиям причин неисправности авиационной техники" и "Специалист по испытаниям авиационных двигателей на испытательных стендах и установках". Их создание займет 1,5-2 года.