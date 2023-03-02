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ТАСС

Блинкен заявил о "положительных элементах" в мирном плане Китая по Украине

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Госсекретарь США Энтони Бликен
Госсекретарь США Энтони Бликен.
Источник изображения: Olivier Douliery/ Pool Photo via AP

При этом, по мнению госсекретаря США, Пекину следовало бы сделать акцент на восстановлении украинского суверенитета, чтобы показать, что он "действительно серьезно" относится к дипломатии

ВАШИНГТОН, 1 марта. /ТАСС/. "Положительные элементы" есть в плане Китая по урегулированию конфликта на Украине. Об этом, как передает Agence France Presse, заявил в среду госсекретарь США Энтони Бликен, находящийся с визитом в Узбекистане.

По данным агентства, при этом Блинкен отметил, что, хотя в китайском предложении и есть "положительные элементы", Пекину следовало бы сделать акцент на восстановлении суверенитета Украины, чтобы показать, что он "действительно серьезно" относится к дипломатии. 

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Страны
Китай
США
Узбекистан
Украина
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