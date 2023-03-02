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ТАСС

Красноярский вуз создаст комплекс автоматического контроля сборки космических спутников

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Разработан аванпроект спутниковой системы для интернета вещей «Марафон»
Разработан аванпроект спутниковой системы для интернета вещей «Марафон».
Источник изображения: industry-hunter.com

По словам ректора Сибирского государственного университета науки и технологий Эдхама Акбулатова, планируется изготовить до 10 таких комплексов

КРАСНОЯРСК, 1 марта. /ТАСС/. Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М. Ф. Решетнева изготовит программно-аппаратный комплекс автоматического контроля сборки космических спутников "Марафон", позволяющий ускорить процесс их производства. Об этом рассказал ТАСС в среду на Красноярском экономическом форуме ректор вуза Эдхам Акбулатов.

"Мы сейчас делаем программно-аппаратный комплекс по контролю за технологиями серийного производства космических спутников. Поскольку спутник - это серьезное изделие, необходимо контролировать качество его сборки. Работа по сборке спутника должна вестись быстро. Задача ставится так, что космический аппарат должен быть изготовлен в течение нескольких суток. Наш комплекс работать будет с использованием технического зрения, "умного" инструмента, контрольных датчиков, которые позволяют оперативно контролировать качество процесса. Таких комплексов контроля, которые позволят организовать серийное производство аппаратов семейства "Марафон", будет произведено до 10", - сказал Акбулатов.

По словам Акбулатова, по предварительным данным, самих аппаратов "Марафон" за три года должно быть изготовлено около 200.

Договор на разработку и изготовление программно-аппаратного комплекса автоматического контроля выполнения технологического процесса сборки космических аппаратов "Марафон" Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М. Ф. Решетнева заключил с АО "Информационные спутниковые системы" имени академика М. Ф. Решетнева" (АО "Решетнев") в рамках КЭФа.

Красноярский экономический форум - 2023 "Время Сибири" проходит 1-3 марта в гибридном формате. Основной площадкой является Сибирский федеральный университет, выездные студии будут работать в Москве, Пекине и Астане. ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума. 

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Китай
Россия
Компании
ИСС Решетнева
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