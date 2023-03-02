Дума уточнила в I чтении полномочия Роскосмоса по финансированию подготовки космонавтов

Космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров, Клим Шипенко и Юлия Пересильд перед началом комплексной экзаменационной тренировки в Центре подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина, 9 сентября 2021 года.

Также уточняются полномочия Роскосмоса в части порядка утверждения программы полета

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект, уточняющий полномочия госкорпорации "Роскосмос" по установлению порядка отбора и подготовки кандидатов в космонавты, космонавтов, формирования экипажей пилотируемых космических объектов, а также по финансированию соответствующих мероприятий. Документ был инициирован правительством.

Кроме того, уточняются полномочия Роскосмоса в части порядка утверждения программы полета, организации и проведения послеполетных мероприятий, медицинского освидетельствования, медицинского обеспечения и реабилитации космонавтов после выполнения космических полетов, а также порядка формирования отряда космонавтов и обеспечение его деятельности, в том числе использования государственной авиации, создания, поддержания и развития средств подготовки космонавтов.

Сейчас в законодательстве отсутствует прямое указание на то, что работы по подготовке космонавтов, организации и проведению послеполетных мероприятий выполняются учреждением госкорпорации "Роскосмос" за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, говорится в пояснительной записке. Кроме того, в федеральных законах отсутствует прямое указание на порядок финансирования деятельности по отбору и подготовке космонавтов из федерального бюджета.

Законопроект определяет, что финансирование мероприятий по отбору граждан РФ для подготовки к космическим полетам осуществляется за счет бюджетных средств и проводится федеральным государственным бюджетным учреждением, подведомственным Роскосмосу. Таким учреждением в соответствии с распоряжением правительства РФ является ФГБУ "НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина".