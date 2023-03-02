Президент Венгрии поддержала вступление Финляндии и Швеции в НАТО

Президент Венгрии Каталин Новак поддержала вступление Финляндии и Швеции в НАТО, назвав его сложным и обоснованным решением.

"Речь идет о сложном решении с серьезными последствиями, поэтому его следует тщательно обдумать. Моя позиция ясна: в нынешней ситуации вступление Швеции и Финляндии в НАТО обоснованно" - написала Новак в соцсети в день начала обсуждения вопроса ратификации в комиссии местного парламента.

Голосование в парламенте Венгрии по одобрению вхождения Финляндии и Швеции в НАТО может состояться с 6 по 9 марта.