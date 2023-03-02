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Военное обозрение

ВМС США рассматривают варианты экономии, прежде чем возобновить закупки десантных кораблей

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Источник изображения: topwar.ru

ВМС США решили взять «стратегическую паузу» в закупке десантных кораблей и использовать это время для изучения того, сколько реально кораблей им нужно и какой конфигурации они должны быть. Это поможет сэкономить средства после возобновления закупок, считают в ведомстве.

Как пишет ряд американских СМИ, этот процесс начался ещё весной прошлого года, когда ВМС в бюджете на 2023 год сократили производственную линию десантных кораблей класса «Сан-Антонио».

По словам главы ВМС Карлоса Дель Торо, пауза в закупках необходима для более тщательного изучения некоторых вопросов, после чего закупки десантных кораблей продолжатся. А представитель ВМС США генерал Маркус Аннибале уточнил, что в ведомстве ищут возможность внести определённые изменения, чтобы уменьшить стоимость десантных кораблей типа LPD Flight II. При этом речь идет именно о кораблях серии LPD Flight II, а десантные корабли LPD-32 будут закуплены, как и планировалось в этом году.

Однако в ВМС не дают точную информацию, сколько времени займет переоценка возможностей и дизайна LPD Flight II. По мнению же экспертов,

чтобы производственная линия работала с максимальной эффективностью, ВМС придется купить следующий корабль лишь к 2025 году

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США
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