В NASA назвали причину переноса запуска ракеты-носителя Falcon 9 к МКС

Это произошло из-за засора фильтра наземной системы подачи жидкости-воспламенителя

НЬЮ-ЙОРК, 1 марта. /ТАСС/. Запуск к Международной космической станции (МКС) ракеты-носителя Falcon 9 с пилотируемым кораблем Crew Dragon, на борту которого находился космонавт Роскосмоса Андрей Федяев, был перенесен из-за засорившегося фильтра наземной системы подачи жидкости-воспламенителя, предназначенной для двигателя ракеты. Об этом в среду сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

"После тщательного анализа данных <...> NASA и [компания] SpaceX определили, что поток [специальной жидкости] в бак был уменьшен из-за забившегося фильтра <...>. Команда SpaceX заменила фильтр", - говорится в сообщении. Как в нем отмечается, новая попытка запуска должна состояться 2 марта.

Отсчет времени перед стартом 27 февраля был прекращен за несколько минут до включения двигателей. На этом корабле на МКС должен был отправиться очередной сменный экипаж станции - Федяев, астронавты NASA Стивен Боуэн и Вуди Хобург, а также астронавт ОАЭ Султан аль-Нейади. По данным портала Spaceflight now, SpaceX впервые прервала запуск корабля с экипажем из-за технической проблемы.