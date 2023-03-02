Казначейство заявило о проверке расходов Минобороны в рамках СВО

По словам главы казначейства Романа Артюхина, речь идет о средствах на поставку средств индивидуальной бронезащиты, средства связи, топливо, ГСМ и отдельно на ремонт и производство вооружения и военной техники

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Федеральное казначейство проводит проверки Минобороны РФ по четырем ключевым направлениям в рамках специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом в среду заявил руководитель Федерального казначейства Роман Артюхин на встрече с главой правительства РФ Михаилом Мишустиным.

"И хотел бы доложить, что в соответствии с вашим поручением, данным на Координационном совете по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ, в настоящее время мы проводим проверки Министерства обороны РФ по четырем ключевым направлениям в рамках специальной военной операции. Это расходы на поставку средств индивидуальной бронезащиты, на средства связи, топливо, ГСМ и отдельно на ремонт и производство вооружения и военной техники. Эта работа будет продолжена", - сказал Артюхин.

Со своей стороны Мишустин отметил важность проводимой работы и призвал обеспечить прозрачность выделения средств на все нужды.