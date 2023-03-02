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РИА Новости

БРИКС, ШОС, ОДКБ могут быть новыми гарантами безопасности, заявили в Минске

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Баннер с символикой БРИКС
Баннер с символикой БРИКС.
Источник изображения: © Фотохост-агентство brics-russia2020.ru

МИД Белоруссии: БРИКС, ШОС, ОДКБ могут стать новыми гарантами мировой безопасности

МИНСК, 1 мар – РИА Новости. БРИКС, ШОС и ОДКБ могли бы стать новыми гарантами мировой безопасности и способствовать недопущению глобального разрушительного конфликта, заявил заместитель министра иностранных дел Белоруссии Юрий Амбразевич на Конференции по разоружению в Женеве.

"Возможно, всем нам следует активно искать дееспособных и заинтересованных игроков как в лице влиятельных стран, так и международных структур, миротворческие и объединительные действия которых позволили бы не допустить глобального разрушительного конфликта. Возможно, миру нужны новые неожиданные гаранты безопасности, ассиметричные альянсы и инициативы. Набирает роль и вес Шанхайская организация сотрудничества, доказала свою эффективность Организация Договора о коллективной безопасности, полно потенциала Совещание по всеобъемлющим мерам доверия в Азии, особую роль может сыграть БРИКС", - цитирует выступление Амбразевича пресс-служба белорусского МИД.

По словам замминистра, "если рванет в Украине, в Европе, то достанется всем". "Спрятаться не получится ни у кого. Беларусь давно предчувствовала беду и настойчиво призывала к началу процесса переговоров по определению политических и правовых основ глобальной безопасности. Мы, как и ранее, глубоко убеждены, что альтернативы переговорам нет", - добавил он.

Амбразевич напомнил, что в 2023 году Белоруссия как председатель ОДКБ намерена провести в Минске международную конференцию по безопасности в Евразии. Замглавы белорусского МИД выразил надежду, что попытка дискуссии по этой теме сделает мир ближе к созданию устойчивой системы равной и неделимой безопасности с соответствующими индивидуальными и коллективными гарантиями.

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Белоруссия
Украина
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ОДКБ
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ШОС
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