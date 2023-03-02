Обучение бывших военных в качестве наставников для молодежи начнется 16 марта

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко отметил, что для государства нет ничего важнее "системной воспитательной работы, военно-патриотического воспитания подрастающего поколения"

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Обучение демобилизованных военнослужащих в рамках наставнического проекта "Твой герой", направленного на адаптацию участников специальной военной операции и включение их в систему патриотического воспитания молодежи, начнется 16 марта в образовательном центре "Машук". Об этом сообщил в среду первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

"У нас 16 марта начинается программа подготовки на "Машуке". <...> Ничего важнее системной воспитательной работы, военно-патриотического воспитания нашего подрастающего поколения для государства на самом деле не существует. При этом настоящий патриотизм требует действий. Если ты что-то по-настоящему любишь, то хочешь для этого что-то делать. Сегодня особенно необходимо вовлекать молодежь в патриотическую деятельность", - сказал Кириенко на семинаре по патриотическому воспитанию.

В рамках проекта "Твой герой" участники СВО смогут трудоустраиваться в центры патриотического воспитания, а также в образовательные организации высшего образования, молодежные центры, региональные отделения Российского движения детей и молодежи "Движение первых", региональные детские лагеря, военно-патриотические клубы и объединения. Проект будет реализовываться в рамках программы "Роспатриот" Федерального агентства по делам молодежи.