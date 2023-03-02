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ТАСС

Мишустин призвал обеспечить прозрачность выделения средств на все нужды СВО

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Источник изображения: Александр Астафьев/ POOL/ ТАСС

По словам российского премьера, ни одного рубля не должно быть потрачено неэффективно

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Все задачи по обеспечению проведения спецоперации должны быть решены, подчеркнул премьер-министр России Михаил Мишустин в среду на встрече руководителем Федерального казначейства Романом Артюхиным.

Артюхин, в частности, доложил, что в соответствии с ранее данным поручением ведомство проводит проверки министерства обороны по четырем ключевым направлениям в рамках СВО. Это расходы на поставку средств индивидуальной бронезащиты, на средства связи, топливо, ГСМ и отдельно на ремонт и производство вооружения и военной техники, перечислил глава Федерального казначейства.

Мишустин назвал такую работу очень важной. "Прошу вас лично, я знаю, что вы внимательно к этому относитесь, заниматься этими проверками. Здесь смысл - обеспечить прозрачность выделения средств на все нужды, чтобы все задачи, которые были поставлены, были решены и ни одного рубля не было потрачено неэффективно", - подчеркнул премьер. 

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Страны
Россия
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