Мишустин призвал обеспечить прозрачность выделения средств на все нужды СВО

По словам российского премьера, ни одного рубля не должно быть потрачено неэффективно

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Все задачи по обеспечению проведения спецоперации должны быть решены, подчеркнул премьер-министр России Михаил Мишустин в среду на встрече руководителем Федерального казначейства Романом Артюхиным.

Артюхин, в частности, доложил, что в соответствии с ранее данным поручением ведомство проводит проверки министерства обороны по четырем ключевым направлениям в рамках СВО. Это расходы на поставку средств индивидуальной бронезащиты, на средства связи, топливо, ГСМ и отдельно на ремонт и производство вооружения и военной техники, перечислил глава Федерального казначейства.

Мишустин назвал такую работу очень важной. "Прошу вас лично, я знаю, что вы внимательно к этому относитесь, заниматься этими проверками. Здесь смысл - обеспечить прозрачность выделения средств на все нужды, чтобы все задачи, которые были поставлены, были решены и ни одного рубля не было потрачено неэффективно", - подчеркнул премьер.