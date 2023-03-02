Минобороны Сингапура закупит вторую партию истребителей F-35B

ЦАМТО, 1 марта. Правительство Сингапура реализует опцион на приобретение восьми дополнительных многоцелевых истребителей F-35B в версии с укороченным взлетом и вертикальной посадкой (STOVL) в дополнение первым четырем самолетам.

Как сообщает Jane's Defence Weekly, об этом сообщил министр обороны страны Нг Энг Хен на заседании парламента 24 февраля после объявления о бюджете страны на 2023 год. Как предполагается, бюджет Министерства обороны на 2023 год составит чуть менее 18 млрд. долл., что на 5,6% больше, чем в 2022 году.

По информации министра, решение было принято после обширной процедуры оценки, проведенной национальной группой проекта F-35, в которую входят специалисты ВВС и оборонного научно-технического агентства DSTA (Defence Science and Technology Agency).

Группе был предоставлен доступ к информации, предназначенной только для пользователей F-35 для проведения комплексной оценки, включая обсуждение технических и инженерных аспектов с производителем и другими пользователями F-35.

Министерство обороны Сингапура в марте 2019 года впервые сообщило, что закупит четыре F-35B с опционом на покупку еще восьми. Первые самолеты будут развернуты в США для обучения и оценки, а ВВС Сингапура получат их в 2026 году.

F-35B заменят устаревшие F-16, которые будут постепенно сняты с вооружения с середины 2030-х гг. Предполагается, что в конечном итоге парк истребителей ВВС Сингапура будет состоять из F-35 и F-15SG.

Как сообщал ЦАМТО, в марте 2019 года по итогам оценки МО Сингапура приняло решение приобрести партию из четырех истребителей пятого поколения F-35 "Лайтнинг-2" с опционом на покупку 8 дополнительных самолетов.

В январе 2020 года Госдепартамент США одобрил потенциальную поставку Сингапуру в рамках программы "Иностранные военные продажи" до 12 самолетов F-35B (твердый заказ на 4 самолета с опционом на приобретение 8 дополнительных) и сопутствующего оборудования на сумму до 2,75 млрд. долл. Ожидается, что поставки начнутся в 2026 году.

Поставка первой партии F-35B, в частности, позволит всесторонне оценить возможность эксплуатации самолетов в жарком и влажном тропическом климате, определить, имеются ли какие-либо неблагоприятные воздействия на радиопоглощающее покрытие самолета, проработать экономически эффективные меры по профилактическому обслуживанию и ремонту.

В 2020 году Сингапур подписал письмо с предложением и принятием предложения о поставке F-35 и после этого получил расширенный доступ к информации, предназначенной исключительно для операторов малозаметного истребителя пятого поколения. Сингапурские специалисты получили возможность взаимодействия с государствами, уже получившими F-35, посетили их объекты и приняли участие в учениях в Форт-Уэрте (шт.Техас), использовали для изучения возможностей самолета тренажеры.

В 2023 году Сингапур должен переместить свое учебное подразделение F-16 с базы ВВС США "Льюк" в Фениксе (шт.Аризона) на базу ВВС Национальной гвардии "Эббинг" в Форт-Смит (шт.Арканзас). В конечном итоге после поставки первого самолета F-35B учебное подразделение ВВС Сингапура перейдет на обучение только этот тип истребителя.