Войти
Lenta.ru

В России начнутся госиспытания лазерной системы «Стретта»

301
0
0
Военнослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ.
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Государственные испытания лазерной системы «Стретта», создающей виртуальную реальность для имитации боевых условий, могут начаться в апреле. Об этом со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе сообщает ТАСС.

«Система "Стретта" будет представлена на государственные испытания до конца первого квартала этого года», — сказал собеседник агентства.

В сентябре 2019 года ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе сообщал, что Минобороны России подписало контракт, предполагающий проведение опытно-конструкторской работы (ОКР) «Стретта», которая обеспечит на специализированном полигоне одновременную подготовку двух бригад, использующих лазерные имитаторы стрельбы.

Согласно сайту госзакупок, тендер на ОКР «Стретта», опубликованный Минобороны в июне того же года, оценивается в 756 миллионов рублей, а соответствующие работы по нему должны быть выполнены в ноябре 2021 года.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Похожие новости
14.06.2016
Завершаются испытания нового штабного модуля для силовых ведомств России
29.02.2016
В состав ВМФ вошел рейдовый буксир специального назначения "Афалина"
17.07.2015
Компания «Сухой» передала ВВС России партию фронтовых бомбардировщиков Су-34
08.07.2014
Доработанный Як-130 поднимется в воздух на следующей неделе
07.02.2014
Обанкротился английский поставщик мебели для ВМФ России
17.01.2012
Новые ЗРК ближнего действия «Стрела-10» хорошо зарекомендовали себя в ходе проведения учебно-боевых мероприятий в ВДВ
03.08.2011
Нужен ли Южной Корее самолет пятого поколения?
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 02.03 08:17
  • 45672
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 02.03 06:57
  • 5
«Российское командование совершило грубые ошибки»: польский генерал оценил ход и перспективы спецоперации ВС РФ
  • 01.03 22:57
  • 6
Путин: производство вооружений наращивается, войска будут быстро насыщаться техникой
  • 01.03 22:07
  • 12
Вертолет Ка-226Т на выставке в Абу-Даби назвали самым неожиданным экспонатом
  • 01.03 21:12
  • 25
Сухопутный линкор.
  • 01.03 17:33
  • 1
Легкая подводная лодка S800 на NAVDEX 2023
  • 01.03 17:18
  • 1
Rheinmetall начал поставки Украине автоматизированных систем разведки
  • 01.03 17:16
  • 9
Этот российский "бронированный воин" не оставит Америке шансов
  • 01.03 16:37
  • 4
Медведев: Россия не только расширила выпуск своего оружия, но и неплохо изучила вражеское
  • 01.03 15:26
  • 250
СМИ: российский "Терминатор" может стать новым этапом эволюции бронемашин
  • 01.03 11:35
  • 4
Российские разведывательно-ударные мультикоптеры предложат на экспорт
  • 01.03 08:42
  • 2
Бернар-Анри Леви: мы защищаемся от русского народа
  • 01.03 08:33
  • 69
Военный эксперт опубликовал пост о провале "Панциря" в Сирии и удалил его
  • 01.03 02:44
  • 2
Американцы о российских подлодках: всего лишь "выставочный экспонат"
  • 01.03 01:35
  • 2
Минобороны согласовало график подготовки тяжёлого атомного ракетного крейсера «Адмирал Нахимов» к испытаниям