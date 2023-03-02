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ТАСС

Захарова заявила о полной солидаризации Швейцарии с подходом Запада по Украине

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Вид на центр Женевы, Швейцария. Архивное фото
Вид на центр Женевы, Швейцария. Архивное фото.
Источник изображения: © Fotolia / krasnevsky

Дипломат назвала нынешнюю позицию официального Берна по поводу конфликта "сдачей своих многолетних позиций"

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Берн полностью солидаризировался с политикой Запада и его подходом по вовлеченности в конфликт на Украине. Об этом в среду заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

"Это (политика по поддержке Украины - прим. ТАСС) предполагает дикую, адскую вовлеченность коллективного Запада в конфликт вокруг Украины именно в качестве стороны этого конфликта. Швейцария полностью солидаризировалась с этим подходом, с этой политикой коллективного Запада", - сказала она.

Захарова напомнила, что Швейцария уже предприняла действия по материально-технической поддержке Киева. По ее мнению, политика такого рода является "идейной поддержкой нацистской сути киевского режима".

Дипломат назвала нынешнюю позицию официального Берна по поводу конфликта на Украине "сдачей своих многолетних позиций", а также отметила, что вопросы трансформации швейцарской политики и отказ от нейтралитета активно исследуются и на Западе.

26 февраля Захарова в своем Telegram-канале написала, что Берн отказался от традиционной нейтральности и однозначно выступил в поддержку украинских неонацистов. В качестве примера подобной линии Швейцарии Захарова назвала присоединение к санкциям ЕС против Москвы, официальное осуждение действий РФ, в том числе в международных организациях, блокировку ряда активов России, ее граждан и организаций, а также "предоставление площадки для обсуждения финансовой помощи Украине на европейском уровне, включая вариант нелегитимных изъятий" российских активов, обучение украинских военнослужащих инженерных войск. 

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Страны
Россия
Украина
Швейцария
Проекты
Евросоюз
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