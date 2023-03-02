Передачу ВМФ России корвета "Меркурий" запланировали на конец марта

Экипаж корвета ранее успешно выполнил в морском полигоне Балтфлота ракетную стрельбу по воздушной цели, имитирующей противокорабельную крылатую ракету противника

МОСКВА, 1 марта. /ЭКСКЛЮЗИВ ТАСС/. Передача Военно-морскому флоту (ВМФ) РФ новейшего ракетного корвета "Меркурий" может состояться до конца марта. Об этом ТАСС сообщили на "Северной верфи" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию).

"Передача "Меркурия" флоту планируется до конца марта 2023 года", - уточнил собеседник агентства.

28 февраля пресс-служба Балтийского флота сообщила, что экипаж корвета в рамках завершающего этапа госиспытаний успешно выполнил в морском полигоне Балтфлота ракетную стрельбу по воздушной цели, имитирующей противокорабельную крылатую ракету противника. Стрельбу провел зенитный ракетный комплекс "Редут".

"Меркурий" - пятый корабль проекта 20380 из числа построенных на "Северной верфи". Основой противокорабельного вооружения проекта является ракетный комплекс "Уран" в составе двух четырехконтейнерных наклонных пусковых установок с боекомплектом из 8 противокорабельных ракет Х-35У с дальностью стрельбы до 260 км.

"Меркурий" был заложен 20 февраля 2015 года под названием "Ретивый". 15 октября 2021 года было принято решение о переименовании корвета, носившего название "Ретивый", в "Меркурий" в честь парусного корабля Черноморского флота (ЧФ), отличившегося в русско-турецкой войне 1828-1829 годах. Предполагается, что корвет войдет в состав ЧФ.