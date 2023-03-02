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ТАСС

Картаполов предложил компаниям самостоятельно устанавливать средства борьбы с БПЛА

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Украинский БПЛА "Лелека-100"
Украинский БПЛА "Лелека-100".
Источник изображения: invoen.ru

Председатель комитета Госдумы по обороне указал на доступность такого оборудования и подчеркнул, что это может оказаться полезным в рамках противодействия терроризму

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Российские корпорации могут самостоятельно закупить и поставить на свои объекты средства борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), тем самым обеспечив безопасность их функционирования, заявил в среду председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в эфире телеканала "Соловьев Live".

"Ведь есть достаточно недорогие средства борьбы с беспилотными летательными аппаратами, которые в общем-то производятся и которые, на мой взгляд, каждая уважающая себя корпорация вполне может закупить и поставить на свои объекты, тем самым обеспечив их надежность и функционирование на постоянной даже основе", - сказал он. Картаполов отметил, что такая практика может оказаться полезной не только во время проведения СВО, но и в целом в рамках противодействия терроризму.

Депутат подчеркнул, что военные средства ПВО сосредоточены на защите важных государственных объектов. "Но у нас есть еще масса других важных объектов. Это нефтебазы, газораспределительные станции, электростанции, подстанции всех мастей, мосты, путепроводы, заводы. Можно долго их перечислять", - пояснил он.

28 февраля губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о падении БПЛА вблизи деревни Губастово. По словам губернатора, безопасности жителей ничего не угрожает, целью, вероятно, был объект гражданской инфраструктуры, он не пострадал. Жертв и разрушений на земле нет. ФСБ и другие компетентные органы занимаются ситуацией. 

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Страны
Россия
Проекты
БПЛА
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