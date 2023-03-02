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ЦАМТО

Депутат Госдумы Шеремет предложил объявить спутниковую группировку США законной целью

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Депутат Госдумы Михаил Шеремет. Архивное фото
Депутат Госдумы Михаил Шеремет. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Андрей Иглов

ЦАМТО, 1 марта. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предложил объявить спутниковую группировку США, которая передает данные украинским войскам для нанесения ударов по российской территории, законной целью.

"Считаю, что нам пора объявить спутниковую группировку США, которая передает все данные и координирует обстрелы украинскими войсками наших территорий, законной целью и погасить ее", – сказал "РИА Новости" М.Шеремет.

По его словам, спутниковая группировка США сейчас работает исключительно на уничтожение мирного населения и гражданской инфраструктуры в приграничных регионах, что несет прямую угрозу Российской Федерации.

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Страны
Россия
США
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