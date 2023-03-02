Патрушев заявил о беспрецедентном давлении на партнеров РФ со стороны США

Москва. 1 марта. ИНТЕРФАКС - Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в ходе визита в Венесуэлу поблагодарил Каракас за поддержку Москвы, выступил с критикой США.

"Россия искренне благодарна Венесуэле за поддержку", - сказал Патрушев на встрече с генеральным секретарем Совета национальной обороны Венесуэлы Хосе Орнеласом Феррейрой.

Патрушева цитирует сайт "Российской газеты".

Патрушев заявил, что партнеры России испытывают давление со стороны США.

"Они сталкиваются с беспрецедентным натиском со стороны США, стремящихся заставить их порвать любые связи с Россией, какими бы тесными и выгодными они ни были", - сказал секретарь Совбеза РФ.

"Методы остались те же - политическое давление, военный шантаж, финансовое закабаление, экономические санкции и, конечно, лживая пропаганда", - отметил Патрушев.

28 февраля Патрушев прилетел в Венесуэлу на двусторонние консультации по вопросам безопасности. В них примут участие представители министерств и ведомств двух стран, говорилось в сообщении пресс-службы Совбеза РФ.

Официально сообщалось, что Венесуэла является крупнейшим эксплуатантом российского вооружения и военной техники в странах Латинской Америки. Россия предоставляла Венесуэле госкредит на приобретение военной техники.