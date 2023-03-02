СМИ: в Финляндии выразили сомнения в эффективности направляемых на Украину БМР

По данным газеты Helsingin Sanomat, бронированные машины разминирования на базе танка Leopard 2, которые решено направить Киеву, были признаны неудачным вложением средств

СТОКГОЛЬМ, 1 марта. /ТАСС/. Эффективность направляемых Финляндией Киеву бронированных машин разминирования (БМР) на базе танка Leopard 2 вызывает сомнения. Об этом в среду сообщила газета Helsingin Sanomat.

По ее данным, БМР Leopard 2R, которые решено направить на Украину, были признаны неудачным вложением средств. Ранее планировалось снять данный вид техники с вооружения финских Сил обороны как непригодный для эксплуатации в климатических условиях Финляндии. "Оборонительные силы рассматривали вопрос переработки БМР на запчасти всего за несколько месяцев до начала боевых действий на Украине в прошлом году", - пишет газета, ссылаясь на информацию, которая была озвучена в октябре 2021 года на крупном семинаре Panssarikilta, в ходе которого обсуждалось текущее состояние вооруженных сил республики. В Минобороны страны сообщили, что оставшиеся в Финляндии и непригодные для использования БМР планируется переоборудовать в буксировочные машины и эвакуаторы.

Предполагается, что проверить реальную эффективность БМР удастся только в полевых условиях, когда техника уже прибудет на Украину. Существует мнение, что Силы обороны республики решили, что, передав непригодные машины Украине, "смогут убить двух зайцев и избавиться от невыгодной инвестиции, закупив более функциональную технику у Германии, при этом получив хорошую рекламу", уточняет издание.

Ранее Министерство обороны Финляндии сообщило, что поставит Киеву три БМР на базе танка Leopard 2. Данная техника не используется для ведения боевых действий и предназначена в основном для разведки, преодоления и разминирования минных полей. Всего на вооружении республики находится порядка 200 танков Leopard.

25 января правительство Германии подтвердило, что направит Украине 14 танков Leopard 2 и выдаст другим странам разрешение на реэкспорт этой техники. По словам министра обороны ФРГ Бориса Писториуса, Leopard 2 будут отправлены на Украину "до конца марта". О намерении предоставить Киеву танки западного производства также сообщили Великобритания, Норвегия, Польша, Словакия, США и Франция. Киев в качестве первой партии рассчитывает получить до 140 танков от 12 государств.