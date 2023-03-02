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ЦАМТО

Подписано рамочное соглашение на поставку БМП BORSUK ВС Польши

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Источник изображения: Фото: hsw.pl

ЦАМТО, 1 марта. Агентство вооружений МНО Польши и консорциумом компаний в составе Polska Grupa Zbrojeniowa SA и Huta Stalowa Wola SA 28 февраля подписали рамочное соглашение на поставку ВС Польши БМП BORSUK.

Как сообщила компания Huta Stalowa Wola SA, соглашение также предусматривает поставку ВС Польши специальных вариантов бронемашины на базе универсальной модульной гусеничной платформы UMPG.

Мероприятие состоялось в присутствии министра национальной обороны Польши Мариуша Блащака.

Соглашение определяет условия заключения исполнительных контрактов, связанных с поставкой БМП и специализированных машин на базе UMPG. В общей сложности планируется приобрести 1400 бронемашин BORSUK и других специализированных машин, включая разведывательные машины, машины управления, санитарные машины, машины технической помощи и машины РХБ-разведки.

БМП BORSUK разрабатывается в соответствии с контрактом стоимостью 62 млн. злотых, заключенным в октябре 2014 года Национальным центром исследований и разработок (NCBR - Narodowe Centrum Badan i Rozwoju) с консорциумом из 10 польских компаний, лидером которого является Huta Stalowa Wola S.A. В разработке также участвуют компании Wojskowe Zaklady Motoryzacyjne S.A., Wojskowe Zaklady Inzynieryjne S.A., Osrodek Badawczo Rozwojowy Urzadzen Mechanicznych OBRUM S.A., WITPiS, Wojskowe Zaklady Elektroniczne S.A., ASW, Rosomak S.A, Академия национальной обороны Польши, Военная техническая академия (Wojskowa Akademia Techniczna), Военный институт бронетанковой и автомобильной техники и Варшавский политехнический университет (Politechnika Warszawska). Разработчики вложили в проект 13 млн. злотых собственных средств. Первый опытный образец БМП компания Huta Stalowa Wola продемонстрировала в сентябре 2017 года на оборонной выставке MSPO-2017 в Кельце.

В конце апреля 2022 года для ускорения разработки и испытаний по программе BORSUK был заключен контракт на поставку четырех дополнительных опытных образцов, которые будут использованы для проведения проверок в условиях эксплуатации. Их результаты будут использованы для доработок конфигурации БМП и совершенствования изделия в рамках последующих производственных партий. Ранее были заказаны два прототипа.

БМП BORSUK представляет собой вариант универсальной модульной гусеничной платформы (UMPG), оснащенной дистанционно управляемым модулем вооружения башенного типа ZSSW-30. Экипаж машины – 3 человека: командир, оператор вооружения и водитель. Машина предназначена для перевозки 6 человек десанта в район боевых действий с обеспечением соответствующего уровня защиты, а также выполнения задач, связанных с поддержкой действий подразделений с применением бортового вооружения.

Используя бортовой комплекс вооружения, БМП сможет бороться с пехотой, бронетехникой, воздушными целями и другими объектами противника в сложных погодных условиях и в любое время суток. БМП также сможет эффективно взаимодействовать с подразделениями, оснащенными ОБТ семейства К2, которые будут приняты на вооружение, в том числе, 16-й механизированной дивизии.

Боевая масса BORSUK в базовом варианте – 28 т. Машина отличается высокой мобильностью, возможностью преодолевать наземные препятствия, в том числе водные вплавь, а также может эксплуатироваться в различных климатических условиях. Мощность дизельного двигателя V8 MTU 8V199 разработки Rolls-Royce – 720 л.с. Максимальная скорость движения по дорогам с твердым покрытием составляет 65 км/ч, на плаву – 8 км/ч.

Разработанный Huta Stalowa Wola S.A. совместно с WB Electronics S.A. ДУМВ ZSSW-30 оснащен автоматической пушкой Bushmaster Mk.44S, позволяющей вести стрельбу в автоматическом и полуавтоматическом режимах с использованием пяти типов боеприпасов, включая программируемые. В качестве вспомогательного вооружения может использоваться спаренный с пушкой модифицированный 7,62-мм пулемет UKM-2000C. Модуль также вооружен пусковой установкой противотанковых управляемых ракет "Спайк-LR" (ПУ рассчитана на 2 ПТУР). Ведутся работы по интеграции других ПТРК.

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Страны
Польша
Продукция
Rosomak КТО
Компании
Rolls-Royce
WB Electronics
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