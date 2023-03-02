Американский аналитик назвал путь к прекращению конфликта на Украине

CNN: путь к прекращению конфликта на Украине — отказ Киева от Крыма и Донбасса

Противостояние Москвы и Киева зашло в тупик, а "помощь" Запада не спасает Украину, а разрушает ее, пишет аналитик Фарид Закария в CNN. Единственный путь прекратить конфликт — отказ Киева от возвращения Крыма и Донбасса взамен на членство в НАТО и в ЕС, считает он.

Фарид Закария

Спустя год после начала конфликта России с Украиной стало ясно, что ни одна из сторон не является достаточно сильной, чтобы одержать победу, но и не так слаба, чтобы просить о мире. Противостояние зашло в тупик. После впечатляющих успехов на фронте украинская армия в течение месяцев не может добиться серьезных продвижений. В то же время российские войска окопались на занятых территориях, и их дальнейшее наступление пока не приносит ощутимых результатов.

Цифры говорят сами за себя. Согласно анализу The Washington Post, в начале спецоперации в феврале 2022 года Россия взяла под контроль 7% территории Украины. Затем она продвинулась в восточном направлении, и через месяц российские войска занимали уже 22% территории страны. После этого украинская армия перешла в контрнаступление, и к середине ноября Кремль потерял около трети своих успехов. За последние три месяца не произошло никаких значительных изменений. И Россия, и Украина планируют новые действия, но для кардинальных изменений потребуются масштабные победы. Иными словами, Украине придется вернуть примерно вдвое больше территорий, чем ей удалось в прошлом году, только для того чтобы возвратить земли, которые были взяты под контроль после начала спецоперации.

Российская армия пока не добилась существенных достижений в конфликте, но сейчас дела обстоят лучше, особенно в удержании территорий. Ей также удалось стабилизировать экономику, которая, по прогнозам МВФ, в этом году покажет лучшие результаты, чем Великобритания или Германия. Россия свободно торгует с такими экономическими гигантами как Китай и Индия, а также со своими соседями — Турцией и Ираном. Благодаря этим и многим другим странам, за исключением сектора передовых технологий, она имеет доступ ко всем товарам и капиталу, которые потеряла из-за санкционного режима. Сейчас появилась огромная мировая экономика, в которую не входит Запад, и Россия может свободно передвигаться в этих водах. Долгосрочные издержки конфликта и воздействие западных санкций ощутимы, но работают медленно. Подобная изоляция редко меняет диктаторскую политику — взгляните на Северную Корею, Иран, Кубу и Венесуэлу.

И каковы дальнейшие действия? В краткосрочной перспективе есть только один ответ от Запада и его союзников — предоставить Украине больше оружия и денег. Если они решили оставить Путина ни с чем в этом конфликте, тогда пусть делают все возможное, чтобы воплотить это в реальность. Почти с каждой системой вооружений, запрашиваемой Украиной, наблюдается следующая картина: сначала нерешительность, затем отсрочка и, наконец, согласие. Так почему бы не отправить больше и раньше? Следующие три месяца станут решающими, поскольку начинается оттепель, которая упростит передвижение войск.

Тем не менее, трудно себе представить полную победу, как во Второй мировой войне. Любая война заканчивается переговорами, и вряд ли этот конфликт станет исключением. Задача запада — помочь Украине добиться больших успехов и переломить обстановку на поле бое, чтобы подойти к переговорам с сильной позиции. Только сокрушительные победы — как, например, попытаться отрезать Крым — могут заставить Путина сесть за стол переговоров.

Есть ли способ прекратить военные действия? На бумаге — да. Возможно представить режим прекращения огня, при котором происходит возврат к границам на момент февраля 2022 года. Территории, которые были взяты под контроль раньше, как Крым в 2014 году, будут подлежать международному арбитражу, включая местные референдумы, которые будут проводиться международными группами, а не российским правительством. Кроме того, Украина получит гарантии безопасности от НАТО, хотя они не будут распространяться на эти спорные территории. Этот компромисс — отказ от возвращения Крыма и частей Донбасса взамен на фактическое членство в НАТО и в ЕС — может заинтересовать украинцев, потому что они достигнут своей давней цели — стать частью Запада. Это может устроить и Россию: она сможет заявить, что ей удалось защитить часть русскоговорящего населения Украины.

Многие верят, что этот конфликт может закончится абсолютной победой Киева. Я тоже на это надеюсь, но сомневаюсь в такой возможности. В 2021 году Россия была более чем в три раза больше Украины по населению, почти в 15 раз больше по ВВП и тратила в 10 раз больше на свой оборонный бюджет. Русские известны тем, что обладают высокой способностью переносить боль в военное время (Советский Союз потерял во Второй мировой войне 24 миллиона человек по сравнению с 420 тысячами в Америке). И если российская экономика находится в медленном упадке, то экономика Украины скатилась в пропасть. ВВП сократился примерно на 30% в 2022 году, а правительство тратит более чем в два раза больше, чем получает (благодаря помощи Запада).

Более 13 миллионов украинцев покинули свои дома, около восьми миллионов из них уехали за границу. Конфликт идет на украинской земле, города разбомблены, заводы разрушены, люди обездолены. Если он будет продолжаться годами, стоит задаться вопросом: мы позволяем уничтожать Украину, чтобы спасти ее?