Подписан контракт на закупку для польской армии боевых машин пехоты Borsuk

28 февраля 2023 года на территории польского машиностроительного предприятия Huta Stalowa Wola SA (HSW) в городе Сталова-Воля в присутствии министра национальной обороны Польши Мариуша Блащака был подписан рамочный контракт на поставку Войску Польскому почти 1400 перспективных боевых машин пехоты Borsuk польской разработки и специальных бронированных машин на их базе. Контракт был подписан между Агентством вооружений министерства национальной обороны Польши и консорциумом в составе польского государственного оборонно-промышленного объединения Polska Grupa Zbrojeniowa SA (PGZ) и входящего в его состав HSW (как головным разработчиком и производителем по программе Borsuk). Соглашение определяет условия заключения конкретных исполнительных договоров на поставки польской армии БМП нового поколения Borsuk.

Второй опытный образец польской перспективной боевой машины пехоты Borsuk на церемонии подписания рамочного контракта на поставку этих машин Войску Польскому. Сталова-Воля, 28.02.2023 (с) Jerzy Reszczynski / defence24.pl

Согласно подписанному соглашению, польская армия приобрет более 1000 БМП Borsuk и более 300 различных специальных бронированных машин, выполненных на их базе, то есть на шасси "универсальной модульной гусеничной платформы" UMPG (Uniwersalnej Modułowej Platformie Gąsienicowej). Сообщается, что в число разрабатываемых специальных машин входят боевые разведывательные машины Żuk, командно-штабные машины Oset, санитарно-эвакуационные машины Gotem, машины технического обеспечения Gekon, машины радиационной, химической и биологической разведки Аres и инженерные бронетранспортеры Jodła. Поставки первых серийных БМП Borsuk запланированы на 2024-2025 годы. Планируется поставка 58 машин в варианте БМП в первый год серийного выпуска (что соответствует комплекту механизированного батальона), а со второго года - 116 БМП в год. Всего рамочный контракт должен обеспечить поставку 17 комплектов механизированных батальонов, плюс некоторого количества машин для учебных целей, что должно позволить полностью заменить в польской армии машины БМП-1. Первые БМП Borsuk поступят в части 16-й механизированной дивизии польской армии. Общая стоимость данной программы закупки почти 1400 единиц техники предварительно оценивается в "десятки миллиардов злотых".

Напомним, что перспективная польская БМП Borsuk ("Барсук") разработана при головной роли предприятия Huta Stalowa Wola (HSW) в рамках программы NPBWP (Nowego Pływającego Bojowego Wozu Piechoty). Программа NPBWP разработки новой боевой машины пехоты для замены в Войске Польском старых советских БМП-1 была начата министерством национальной обороны Польши в 2013 году. В октябре 2014 года Инспекторат вооружения подписал контракт с HSW стоимостью 75 млн злотых (около 21 млн долл) на полномасштабную разработку БМП Borsuk. Первый макетный прототип Borsuk был изготовлен в 2017 году и позднее доработан до полноценного опытного образца. Затем в 2020 году был изготовлен второй полноценный прототип БМП Borsuk. Оба прототипа находятся на программе интенсивных испытаний, которая должна продлиться до середины-конца 2023 года, и оба были представлены на церемонии подписании рамочного контракта на HSW 28 февраля (при этом второй прототип был впервые показан публично).

В апреле 2022 года министерство национальной обороны Польши выдало HSW контракт на изготовление еще четырех опытных образцов БМП Borsuk (трех в исполнении линейной БМП, и одной командирской), которые должны быть переданы для войсковых испытаний в 16-й механизированной дивизии к середине 2023 года.

В своем нынешнем облике БМП Borsuk является плавающей машиной полной боевой массой 28 тонн, вмещающей трех членов экипажа и шесть человек десанта. БМП имеет стальной корпус, гидропневматическую подвеску и оснащена дизельным двигателем MTU 8V199TE20 мощностью 720 л.с. с автоматической трансмиссией Perkins X300, для движения на плаву используются два водомета. Cкорость хода по шоссе 65 км/ч, скорость на плаву до 8 км/ч, запас хода по шоссе 550 км.

БМП Borsuk штатно оснащена разработанным HSW необитаемым боевым модулем ZSSW-30, оснащенным 30-мм автоматической пушкой Northrop Grumman Bushmaster II Mk 44S (боекомплект, по разным данным, 200 или 300 выстрелов), спаренным 7,62-мм пулеметом UKM-2000C (боекомплект 400 патронов) и двумя пусковыми установками ПТУР Rafael Spike-LR. 30-мм пушка должна вести огонь пятью типами снарядов, включая программируемые. Система управления огнем польской разработки, дублированная круглосуточная, с командирским панорамным прицелом PCO GOD-1 Iris и прицелом наводчика PCO GOC-1 Nike. Установлена система кругового обзора с помощью телекамер.

Выступая на церемонии подписания рамочного соглашения по закупке БМП Borsuk, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак также объявил о начатой программе создания более тяжелой БМП:

"Хочу поделиться с вами еще одной приятной новостью: вчера Совет по технической модернизации одобрил проект, который также будет поручен Huta Stalowa Wola, проект разработки, а затем и подготовки производства боевой машины пехоты более тяжелой, чем Borsuk. Это будет боевая машина пехоты, которая будет состоять из двух основных элементов: шасси Krab, которое производится здесь, на HSW, по корейской лицензии, и дистанционно управляемого 30-мм боевого модуля, который предназначен не только для Borsuk, но и для этой более тяжелой версии. Эта более тяжелая версия станет основной для 18-й механизированной дивизии, поэтому она будет взаимодействовать с [танками] Abrams, которыми в этом году будет оснащена 1-я бронетанковая бригада 18-й механизированной дивизии".

Таким образом, перспективная более тяжелая польская БМП должна создаваться на производимом HSW по лицензии шасси южнокорейской 155-мм/52 самоходной гаубицы К9 Thunder, используемом в польской САУ Krab. Видимо, это означает также отказ от приобретения южнокорейской БМП AS21, которая рассматривалась в качестве кандидата на роль польской "тяжелой" БМП.

Церемония подписания рамочного контракта на поставку Войску Польскому перспективных польских боевых машин пехоты Borsuk. На церемонии были представлены оба изготовленных к настоязему времени прототипа БМП Borsuk. Сталова-Воля, 28.02.2023 (с) Jerzy Reszczynski / defence24.pl и министерство национальной обороны Польши

Видео:

Новое официальное пропагандистское видео министерства национальной обороны Польши об основных польских закупочных программах: