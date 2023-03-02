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Военное обозрение

«Разработан для сражений в Европе»: Представитель Пентагона заверил Конгресс США в эффективности танков Abrams на Украине

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Источник изображения: topwar.ru

Основной боевой танк Abrams разрабатывался в годы Холодной войны специально для сражений на Европейском театре боевых действий, поэтому говорить, что американские танки не приспособлены для сражений в Европе не нужно. Об этом заявил директор по операциям объединенного штаба генерал Дуглас Симс.

Выступая в Конгрессе США и отвечая на вопросы, представитель Пентаггона попытался развеять сомнения некоторых конгрессменов в способности американских танков применяться на Украине. По его словам, Abrams специально создавался для данного театра военных действий, поэтому соответствует особенностям местной среды и будет применяться с высокой эффективностью вместе с немецкими ОБТ Leopard.

Этот танк был разработан в период холодной войны для ведения сражений в Европе. Мы верим в возможность использования танков Abrams, а также Leopard с высокой эффективностью

- заявил генерал.

Между тем помощник министра обороны США по делам международной безопасности Селест Уолландер подтвердила, что на сегодняшний день США не располагают танками для передачи Украине. Она также подтвердила, что бронетехника для украинской армии будет произведена на танковом заводе, а не взята со складов Армии США. По срокам все по-прежнему, в этом году танков точно не будет, рассматриваются варианты, при которых Киев получит технику в течение "полутора-двух лет".

Ранее сообщалось, что США намерены передать Украине 31 ОБТ Abrams в конфигурации M1A2. Техника должна быть произведена на единственном государственном предприятии по выпуску танков в США, которое и так завалено заказами. В настоящее время завод собирает танки для Польши и еще ряда стран, Украину поставили в очередь.

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  • В новости упоминаются
Страны
Польша
США
Украина
Продукция
M1 Abrams
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