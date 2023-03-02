Лазерную полигонную систему "Стретта" представят на госиспытания до апреля

В 2019 году сообщалось, что такие имитаторы стрельбы и датчики поражения создадут для всех имеющихся на вооружении армии РФ образцов стрелкового оружия, бронетехники, минометов и гранатометов

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Лазерная полигонная система "Стретта" для создания виртуальной реальности, имитирующей поле боя, до апреля будет представлена на государственные испытания. Об этом ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Система "Стретта" будет представлена на государственные испытания до конца первого квартала этого года", - сказал он.

ТАСС не располагает официальным подтверждением предоставленной источником информации.

В 2019 году сообщалось, что российское военное ведомство подписало контракт на разработку системы "Стретта", которая обеспечит на спецполигоне подготовку одновременно двух бригад с использованием лазерных имитаторов стрельбы. Собеседник агентства отмечал, что лазерные имитаторы стрельбы и датчики поражения будут созданы для всех имеющихся на вооружении армии РФ образцов стрелкового оружия, бронетехники, минометов и гранатометов.

Тендер стоимостью 756 млн рублей на разработку "Стретты" был опубликован военным ведомством на сайте госзакупок в июне 2019 года. Как следовало из конкурсной документации, опытно-конструкторские работы должны были завершить в ноябре 2021 года.

Оборонное ведомство хотело оснастить аналогичной системой производства германского концерна Rheinmetall полигон Мулино в Нижегородской области. Поставка сорвалась из-за санкций, введенных против России.