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ТАСС

Второй ракетный полк полностью укомплектуют комплексом "Авангард" к 2025 году

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Запуск новейшей ракеты "Авангард". Скриншот видео, предоставленного Минобороны России
Запуск новейшей ракеты "Авангард". Скриншот видео, предоставленного Минобороны России.
Источник изображения: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

По данным источника, количество шахтных пусковых установок на боевом дежурстве доведут до полного штатного состава

МОСКВА, 1 марта. /ЭКСКЛЮЗИВ ТАСС/. Второй по счету ракетный полк в составе оренбургской дивизии Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) с гиперзвуковым боевым оснащением "Авангард" будет полностью укомплектован к 2025 году. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к российскому военному ведомству.

"К 2025 году второй ракетный полк в составе Ясненского ракетного соединения РВСН с комплексом "Авангард" будет укомплектован полностью. Количество шахтных пусковых установок на боевом дежурстве будет доведено до полного штатного состава", - сказал он.

ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

Минобороны РФ 17 декабря 2022 года сообщило, что в преддверии Дня РВСН на боевое дежурство заступил очередной полк, оснащенный ракетным комплексом "Авангард" в Ясненском ракетном соединении.

Впервые полк с "Авангардами" заступил на боевое дежурство в Ясненской ракетной дивизии (дислоцируется в Оренбургской области) в декабре 2019 года.

"Авангард" - комплекс стратегического назначения с межконтинентальной баллистической ракетой, оснащенной планирующим крылатым боевым блоком. Боевой блок разработан НПО машиностроения (Реутов, Московская область) и испытывался с 2004 года. Он способен лететь в плотных слоях атмосферы на гиперзвуковой скорости до 27 Махов (около 32 тыс. км/ч), маневрируя по курсу и высоте и преодолевая любую противоракетную оборону. Впервые о комплексе сообщил президент РФ Владимир Путин в марте 2018 года. 

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Минoбороны РФ
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