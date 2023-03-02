Эксперт: визит Лукашенко позволит Китаю лучше содействовать решению проблемы Украины

Пекин против того, чтобы украинский конфликт увязывался с двусторонними отношениями, подчеркнул директор европейского департамента Китайского института международных исследований Цуй Хунцзянь

ПЕКИН, 1 марта. /ТАСС/. Визит президента Белоруссии Александра Лукашенко в КНР позволит Пекину эффективнее содействовать политическому урегулированию кризисной ситуации на Украине. Такую точку зрения высказал в среду директор европейского департамента Китайского института международных исследований Цуй Хунцзянь.

"Визит Лукашенко позволит Китаю получить более четкое представление о позиции Минска в отношении российско-украинского конфликта, - приводит его слова китайская газета Global Times. - Это будет иметь очень конструктивное значение для того, чтобы китайская сторона была в курсе всей кризисной ситуации и лучше сыграла свою роль в продвижении политического урегулирования".

Как уточнил эксперт, благодаря прибытию Лукашенко в Пекин и недавней поездке в Евросоюз и Россию главы канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Коммунистической партии Китая, члена Политбюро Ван И, а также возможным визитам в КНР президента Франции Эмманюэля Макрона и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен китайское руководство "постепенно найдет больше партнеров с аналогичными позициями для политического урегулирования украинского кризиса".

По словам Цуй Хунцзяня, более активное участие международного сообщества, включая Китай, в продвижении мирных переговоров по Украине, "несомненно, будет способствовать ослаблению рисков для Белоруссии в сфере безопасности". Как он отметил, Пекин против того, чтобы украинский конфликт увязывался с двусторонними отношениями.

"Смешно, когда ставится условие, в соответствии с которым КНР не должна развивать двусторонние связи с Россией, Украиной или Белоруссией из-за украинского кризиса", - пояснил эксперт. По словам Цуй Хунцзяня, Пекин, в отличие от Вашингтона, "имеет более широкое видение и занимает более ответственную позицию" по этой проблеме.

Лукашенко с 28 февраля по 2 марта находится в Китае с государственным визитом, в ходе которого планирует встретиться с высшим руководством КНР. Последний раз встреча белорусского лидера и председателя КНР Си Цзиньпина состоялась в Самарканде на саммите Шанхайской организации сотрудничества в сентябре прошлого года. Тогда стороны приняли совместную декларацию о выводе отношений "на новый уровень всестороннего стратегического партнерства", не подверженного изменениям международной конъюнктуры.