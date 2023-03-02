Новый учебно-тренировочный самолёт авиации ВМС США

Американская компания Textron Aviation (дивизион корпорации Textron) 16 февраля 2023 года сообщила о получении контракта Командования авиационных морских систем (Naval Air Systems Command - NAVAIR) ВМС США на поставку авиации ВМС США по программе Multi-Engine Training System (METS) новых двухдвигательных турбовинтовых учебно-тренировочных самолетов Beechcraft King Air 260. Данный самолет, который будет использоваться в авиации ВМС США для подготовки летчиков и штурманов многомоторных самолётов, получил американское официальное военное обозначение Т-54А.

Изображение нового двухдвигательного учебно-тренировочного самолёта Beechcraft T-54A (Beechcraft King Air 260) авиации ВМС США (с) Textron Aviation

Рамочный контракт заключен Textron Aviation на поставку авиации ВМС США до 64 самолетов Beechcraft King Air 260 (Т-54А) на общую сумму 677,2 млн долл. Первая партия (Lot I), на которую NAVAIR был выдан первый твердый контракт 25 января 2023 года на сумму 113,1 млн долл, включает закупку 10 самолетов Beechcraft King Air 260 и их соответствующую поддержку в сервисе и обучении. Вторая и третья серии (Lot II и Lot III), находящиеся в опционе, предусматривают закупку до 27 самолетов каждый. Поставки самолетов авиации ВМС США запланированы с 2024 по 2026 год. Самолеты будут изготавливаться на предприятии Textron Aviation в Уичите (штат Канзас).

В авиации ВМС США самолет Beechcraft King Air 260, приобретамеый по программе METS, заменит парк самолетов того же назначения T-44C Pegasus, эксплуатирующихся с 1977 года. Самолет Т-44С Pegasus представляет собой учебный вариант двухдвигательного самолета Beechcraft King Air 90, то есть ранней модели того же самого типа. Cейчас ВМС США имеют 56 самолетов Т-44С.

Beechcraft King Air 260 представляет собой последнюю модификацию широко известного семейства самолетов Beechcraft King Air / Super King Air, серийно выпускаемого с 1964 года. По данным Textron Aviation, к настоящему времени поставлено более 7700 самолетов этого семейства, налетавших более 62 млн часов. King Air 260 был представлен Textron Aviation в декабре 2020 года и уже в марте 2021 года получил американский сертификат типа (FAA). Самолет оснащен двумя турбовинтовыми двигателями Pratt & Whitney Canada PT6A-52 мощностью по 850 л.с., комплексом авионики Collins Aerospace Pro Line Fusion и метеорологической РЛС Collins Aerospace Multi-Scan RTA-4112, имеет максимальный взлетный вес 5760 кг и штатную вместимость девять пассажиров. Максимальная дальность полета составляет 3185 км, а максимальная скорость - 574 км/ч.

Ключевым усовершенствованием в King Air 260 является добавление автомата тяги, который управляет мощностью силовой установки на всех этапах полета, от взлета до набора высоты, в полете, снижении, уходе на второй круг и посадке. Автомат тяги снижает усилия летчика и предотвращает превышение или понижение скорости, а также превышение критических значений температуры и крутящего момента. Также установлена цифровая система управления давлением в кабине и салоне.

В исполнении Т-54А для ВМС США самолет будет оснащен учебным комплексом с устройствами виртуальной и дополненной реальности, позволяющими имитировать различные типы самолетов. Также Т-54А оснащен навигационной системой TACAN, датчиками угла атаки, военными V/UHF-радиостанциями, цифровой аудиосистемой, устройствами контроля работы двигателей, дополнительным сиденьем наблюдателя, пассажирскими сиденьями и кислородными масками.

Интерьеры кабины нового двухдвигательного учебно-тренировочного самолёта Beechcraft T-54A авиации ВМС США (с) Textron Aviation

Двухдвигательный учебно-тренировочный самолёт Beechcraft T-44С Pegasus (Beechcraft King Air 90) авиации ВМС США, для замены которых заказаны самолеты Beechcraft T-54A (Beechcraft King Air 260) (с) Pawel Puczko / морская пехота США