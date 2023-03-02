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В Болгарии вспомнили о национальных интересах

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Празднование 140-летия освобождения Болгарии от османского ига
Празднование 140-летия освобождения Болгарии от османского ига.
Источник изображения: © РИА Новости Алексей Витвицкий

БНР: в Болгарии заговорили о необходимости защищать свои национальные интересы

Посол Болгарии в России в 2012-2018 годах Бойко Коцев заявил в беседе с БНР, что бунтов россиян против властей нет и не предвидится. В условиях нынешнего беспрецедентного геополитического столкновения российская экономика справляется неплохо, признает он. И замечает: у Болгарии с ее союзниками ценности одни и те же, но интересы разные.

"Пока бунтов против российских властей не предвидится" — заявил в беседе с Радио Болгарии Бойко Коцев, бывший заместитель министра внутренних дел, постоянный представитель Болгарии в Брюсселе, посол Болгарии в России в 2012-2018 годах. Член Международного банка экономического сотрудничества в Москве с 2019 года.

"Мы являемся свидетелями беспрецедентного геополитического столкновения. По данным аналитиков, российская экономика неплохо справляется — спад всего на 2,5%. Многих западных предметов роскоши нет, но все необходимое есть. Простым москвичам всего хватает".

"Трансформируется мировая финансовая система. В этой ситуации мы должны защищать наши национальные интересы. Мы присоединились к евро-атлантическим ценностям, стали членами НАТО и ЕС. У нас есть партнеры и союзники — ценности одни и те же, но интересы разные".

Болгарская экономика открыта, а мировая торговля испытывает кризис: "Логистика нарушена, рынки функционируют по не вполне рыночным механизмам; все чаще ядром свободной экономики — свободной конкуренцией — пренебрегают из соображений политической целесообразности. У Болгарии два пути — либо ждать, что придет какой-то чиновник и примет все решения вместо нас (в соответствии с собственным интересом), либо защищать свои национальные интересы. Для этого нужна сильная дипломатия и хорошо подготовленные кадры".

Коцев рассказал, что, когда возглавлял дипломатический корпус в России, он заметил, что о Болгарии россияне знают мало.

"Мы усердно пытались восстановить знания о нашей стране. Россия — важный рынок для болгарских деятелей культуры. Отношениям Болгарии и России 14 столетий, между странами постоянно идет духовный обмен. Большинство прогрессивных идей в Россию пришли из Болгарии. Духовность в России зиждется на двух столпах — православии и кириллице".

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